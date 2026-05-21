경남도, 전국 최초 햇빛소득마을 조성 ReSCO 마켓 개최

AI 핵심 요약beta
- 경남도가 21일 거창군청에서 전국 첫 햇빛소득마을 ReSCO 마켓을 개최했다.
- 주민이 여러 재생에너지 기업을 비교해 직접 선택하고 1대1 맞춤형 태양광 컨설팅을 받는 참여형 상담 행사였다.
- 도는 7월 말까지 도내 시군을 순회하며 마켓을 확대하고 사후 컨설팅 지원도 추진할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 한국에너지공단 경남지역본부, 낙동강유역환경청과 함께 21일 거창군청에서 전국 최초로 햇빛소득마을 조성을 위한 햇빛 재생에너지 종합서비스기업(ReSCO) 마켓을 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 주민이 여러 재생에너지 종합서비스 기업을 한자리에서 비교하고 사업 여건에 맞는 업체를 직접 선택할 수 있도록 마련한 주민 참여형 상담 행사다.
현장에는 재생에너지 기업과 지자체, 에너지 전문기관 관계자들이 참여해 태양광 발전사업 관련 문의에 답하고 맞춤형 정보를 제공했다.
햇빛소득마을 사업 참여를 희망하는 주민을 대상으로는 태양광 발전설비 적정 용량과 설치·임대 비용, 예상 수익 등을 검토하는 1대1 맞춤형 컨설팅도 진행했다. 한국전력공사도 참여해 전력계통 접속 가능 여부를 현장에서 안내했다.
햇빛 재생에너지 종합서비스기업 마켓은 거창군을 시작으로 오는 29일 고성군 등 도내 시군으로 이어진다. 도는 햇빛소득마을 2차 접수가 마감되는 7월 말까지 희망하는 시군을 순회하며 행사를 이어갈 계획이다.
권대혁 에너지산업과장은 "도민들이 햇빛소득마을 사업에 보다 쉽게 참여할 수 있도록 유관기관과 지역기업이 협력해 햇빛 재생에너지 종합서비스기업(ReSCO) 마켓을 지속 확대해 나가겠다"며, "단발성 행사에 그치지 않고 사후 관리를 위한 후속 컨설팅 지원사업도 차질 없이 추진하겠다"고 밝혔다.
news2349@newspim.com