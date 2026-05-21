대구 달서구·청도프로방스, 관광 활성화·결혼친화 문화 확산 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 대구 달서구가 20일 청도프로방스와 관광·결혼문화 협약을 체결했다
- 양측은 관광객 유치·지역경제 활성화와 결혼·출산 장려 문화 확산에 협력하기로 했다
- 달서구민은 청도프로방스 입장료·스몰웨딩 할인 혜택을 받고, 달서구는 인구위기 극복에 힘쓸 방침이다
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[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 달서구는 지난 20일 청도프로방스와 지역 관광 활성화 및 결혼친화 문화 확산을 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.
이번 협약은 달서구와 청도프로방스가 보유한 관광·홍보 자원과 정책 역량을 연계해 관광객 유치와 지역경제 활성화를 도모하고, 결혼·출산 장려 문화 확산에 상호 협력하기 위해 마련됐다.
주요 협약 내용은 ▲관광사업 발전을 위한 행사 공동 개최 및 지원 ▲관광객 유치와 지역경제 활성화를 위한 협력사업 추진 ▲달서구의 결혼장려 정책인 '잘 만나보세, 뉴(New) 새마을운동' 확산 협력 등이다.
또한 청년 결혼 응원을 위한 신규 사업 발굴과 미혼남녀 만남 지원, 건강한 가족문화 조성을 위한 협력도 함께 추진할 계획이다.
특히 이번 협약을 통해 달서구민은 청도프로방스 입장료 30% 할인 혜택을 받을 수 있으며, 야외 스몰웨딩 장소 이용 시에도 할인 혜택이 제공될 예정이다. 양 기관은 앞으로 홍보 채널과 네트워크를 활용해 주요 사업을 공동 홍보하고, 관광 활성화와 결혼친화 문화 확산을 위한 자료 공유와 인적 교류도 이어갈 방침이다.
달서구는 이번 협약이 구민들에게 실질적인 관광 혜택을 제공하는 동시에 청년층의 결혼을 응원하는 사회적 분위기 확산에도 기여할 것으로 기대하고 있다. 앞으로도 민간 관광자원과 연계한 다양한 협력사업을 발굴해 인구위기 극복과 지역 활력 제고에 힘쓸 계획이다.
이태훈 달서구청장은 "이번 협약은 관광 활성화와 인구위기 극복을 민·관이 함께 추진하는 의미 있는 협력 사례"라며 "앞으로도 구민이 체감할 수 있는 혜택을 확대하고, 결혼과 가족의 가치를 긍정적으로 확산하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
yrk525@newspim.com