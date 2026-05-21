신한은행, '나라사랑카드' 발급 30만좌 돌파

AI 핵심 요약beta
- 신한은행은 21일 신한 나라사랑카드가 30만좌를 돌파했다고 밝혔다
- PX·편의점·올리브영 등 일상 할인 확대해 장병·청년층 실사용 혜택을 강화했다
- 신한은행은 슈퍼쏠져 플랫폼과 보장 서비스 연계해 금융·보장 서비스도 확대할 예정이다
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청년·장병 맞춤형 금융지원 강화
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행(은행장 정상혁)은 '신한 나라사랑카드'가 21일 기준 발급 30만좌를 돌파하며 3기 나라사랑카드 사업자 3개사 중 가장 먼저 해당 성과를 달성했다고 21일 밝혔다.
병역 의무를 이행하는 국군장병과 20대 청년 고객의 생활 패턴을 반영해 일상에서 체감할 수 있는 혜택을 강화한 것이 특징이다. 카드 매출액도 1000억원을 넘어서며 발급 규모뿐 아니라 실제 이용 측면에서도 고객 호응을 얻고 있다.
장병들이 가장 많이 이용하는 PX(국군복지단) 할인 혜택을 기존 월 2~3회 수준에서 '매일' 이용할 수 있도록 확대했다. 외출·휴가 시 이용 빈도가 높은 편의점, 올리브영 등 청년 선호 브랜드 할인 혜택을 제공해 실사용 중심의 카드 경쟁력을 높였다.
신한은행은 군 복무 중 모바일 금융 이용이 보편화된 환경을 반영해 신한 SOL뱅크 내 '슈퍼쏠져' 플랫폼도 지속 고도화하고 있다.
장병과 청년 고객을 위한 금융상품 정보와 금융교육 콘텐츠를 제공하고 있으며, 향후 신한EZ손해보험과의 협업을 통해 군 복무 중 발생할 수 있는 상해와 질병에 대한 보장 서비스도 선보일 예정이다.
peterbreak22@newspim.com