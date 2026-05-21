박형준, 심야버스 탑승 퇴근길 시민과 대화…"현장의 목소리 듣겠다"

AI 핵심 요약beta
- 박형준 국민의힘 부산시장 후보가 21일 심야버스서 본격 선거운동을 시작했다.
- 퇴근길 59번 버스에서 시민들과 대화하며 일상·근무 환경 의견을 들었다.
- 정형화된 유세 대신 현장 접촉 방식을 택해 시민 목소릴 정책에 반영하겠다고 했다.
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현장 방문 유권자 접점 확대 기대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박형준 국민의힘 부산시장 후보가 심야버스에 올라 퇴근길 시민과 접촉하며 본격적인 선거운동에 들어갔다.
박 후보는 21일 새벽 부산 시내를 운행하는 심야버스 59번에 탑승해 첫 공식 일정을 시작했다. 출근 시간이 아닌 퇴근 시간대 버스를 선택해 시민 일상 속에서 직접 의견을 듣겠다는 취지다. 그는 "오늘부터 본격적인 선거운동을 시작한다"며 "한시라도 빨리 시민을 만나기 위해 이 버스를 탔다"고 말했다.
버스 안에서는 승객들과 자연스럽게 인사를 나누며 일상과 관련한 이야기를 들었다. 이동 중 만난 시민들과 짧은 대화를 이어가며 현장의 목소리를 청취했다. 한진중공업에 근무하는 시민과는 근무 환경과 생활 여건 등을 주제로 대화를 나눴고, 박 후보는 "오늘의 만남이 서로에게 의미 있는 시간이 되길 바란다"고 말했다.
차량 내부에서는 별도 행사 없이 승객과 후보 간 자발적인 대화가 이어졌다. 다양한 연령대의 시민들이 후보에게 말을 건네거나 반응을 보였고, 일부는 인사를 나누며 관심을 나타냈다. 박 후보는 좌석 사이를 이동하며 승객들과 눈을 맞추고 일일이 인사를 건넸다.
이번 일정은 정해진 유세 형식이 아닌 이동 과정에서 시민과 접촉하는 방식으로 진행됐다. 짧은 시간 동안 이뤄진 만남이었지만, 후보가 직접 현장을 찾았다는 점에서 의미를 두는 모습이다.
박 후보는 "시민 한 사람 한 사람의 삶을 살피는 시정을 고민하겠다"며 "이 같은 방식으로 시민과의 접점을 넓혀가겠다"고 밝혔다. 이어 "현장에서 듣는 의견을 정책에 반영하겠다"고 덧붙였다.
ndh4000@newspim.com