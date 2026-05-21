하나금융, 국내 금융지주 최초 '소비자보호위원회' 개최

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹은 21일 그룹 이사회 산하 소비자보호위원회를 처음 개최했다고 밝혔다.
- 이번 위원회는 금융상품 판매 전 과정 소비자불편·리스크를 사전 점검하고 그룹 차원의 실효적 보호체계를 구축하기 위해 신설됐다.
- 위원회는 모범관행 이행을 위해 소비자보호 정책·CCO 권한·자회사 내부통제·통합 관리시스템 구축 등을 핵심 과제로 다룰 예정이라고 했다.
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윤심 사외이사 초대 위원장 선임
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나금융그룹(회장 함영주)은 국내 금융지주 최초로 그룹 이사회 내 위원회인 '소비자보호위원회'를 개최했다고 21일 밝혔다.
이번 소비자보호위원회는 금융상품 판매 모든 과정에서 발생할 수 있는 소비자 불편과 리스크를 사전에 점검하고, 그룹 차원의 실효성 있는 소비자 보호 체계를 구축하기 위해 마련됐다.
하나은행뿐만 아니라 하나증권·하나카드·하나캐피탈 등 주요 관계사까지 참여해 그룹 차원의 금융소비자 보호와 권익 강화를 위한 통합 관리 체계를 본격 가동키로 했다.
윤심 사외이사를 초대 위원장으로 선임하고, 2025년 하반기 그룹 소비자보호 활동 내역 및 금융감독원에서 지난해 9월 발표한 '금융소비자보호 거버넌스 모범관행'의 이행 현황을 중점적으로 논의했다.
하나금융연구소 주관으로 '2026년 금융소비자보호 패러다임 전환의 원년'이라는 주제로 사외이사 교육을 실시했다.
향후 소비자보호위원회는 그룹의 ▲소비자보호 정책의 수립 ▲CCO의 직무 및 권한 정립 ▲자회사 소비자보호 내부통제 점검 및 지원 방안 ▲그룹 소비자보호 내부통제 통합 관리 시스템 구축 방안 등을 모범관행 이행을 위한 핵심 과제로 다룰 예정이다.
함영주 회장은 "사전 예방 중심의 금융소비자 보호체계를 위한 선제적 제도를 마련한 것"이라며 "앞으로도 그룹의 통합 소비자보호 거버넌스 체계 고도화를 위해 그룹의 역량을 집중해 나갈 것"이라고 밝혔다.
peterbreak22@newspim.com