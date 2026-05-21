국힘 충북선대위 "6·3 지방선거는 여당 폭주 마지막 저지선"…지지 호소

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 충북도당 선대위는 21일 지방선거를 국가 미래와 충북 위상을 좌우할 중대 선거라며 지지를 호소했다
- 선대위는 민주당의 입법·행정·사법 장악과 충북 소외를 비판하며 지방권력까지 넘어가면 국가 미래가 불안하다고 주장했다
- 충북 홀대를 막고 민주당 폭주를 견제하기 위해 능력과 진정성을 갖춘 후보 지지를 호소하며 충북의 새로운 도약을 요청했다
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[충북=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 충북도당 선거대책위원회는 21일 제9회 전국동시지방선거 공식 선거운동 시작에 맞춰 "이번 지방선거는 지역 일꾼을 뽑는 차원을 넘어 대한민국의 미래와 충북의 위상을 좌우할 중대한 선거"라며 도민들의 지지를 호소했다.
선대위는 이날 출사표를 통해 "거대 여당인 더불어민주당이 입법과 행정에 이어 사법 시스템까지 흔들고 있다"며 "특정 인사를 위한 '공소 취소 특검법' 추진은 사상 초유의 일"이라고 비판했다.
이어 "지방 권력까지 민주당에 넘어갈 경우 국가 미래를 예측하기 어려운 상황에 직면할 것"이라고 주장했다.
충북 지역 소외론도 제기했다.
선대위는 "이재명 정부 출범 이후 청주공항 민간전용 활주로 예산, 농어촌 기본소득 대상 지역, 초대 내각 충북 출신 인사가 모두 '제로'였다"며 "충북이 지속적으로 뒷전으로 밀려나고 있다"고 강조했다.
그러면서 "충북 홀대를 막고 지역 위상을 바로 세워야 할 시점"이라며 "권력은 견제받지 않으면 오만해지는 만큼 이번 6·3 지방선거가 민주당의 폭주를 막을 마지막 저지선"이라고 밝혔다.
국민의힘 충북도당은 "능력과 진정성을 갖춘 후보들과 함께 도민의 삶을 바꾸겠다"며 "충북의 자존심을 지키고 미래를 바꾸기 위해 힘을 모아달라"고 호소했다.
이어 "도민의 현명한 선택으로 충북의 새로운 도약을 만들어 달라"고 덧붙였다.
baek3413@newspim.com