신용한 "도민과 함께 새로운 충북 시대 열 것"…공식 선거운동 돌입

[청주[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 더불어민주당 충북도지사 후보 신용한이 공식 선거운동을 시작하며 "도민과 함께 새로운 충북 시대를 열겠다"고 밝혔다.

신 후보는 21일 '도민께 드리는 글'을 통해 "어두운 밤거리에서 첫 선거운동을 시작하며 자율방범대원과 새벽을 준비하는 시민들을 보며 정치의 본질을 다시 새겼다"며 "도지사는 권력의 자리가 아니라 도민의 하루를 책임지는 자리"라고 강조했다.

더불어민주당 신용한 충북지사 후보. [사진=신용한 캠프] 2026.05.21 baek3413@newspim.com

그는 충북의 현실에 대해 "가능성이 큰 지역이라는 평가에도 불구하고 청년들은 일자리를 찾아 떠나고 소상공인과 농민은 경기 침체와 기후 위기 속에 어려움을 겪고 있다"며 "이대로는 안 된다는 절박한 목소리가 곳곳에서 나오고 있다"고 진단했다.

이어 "충북은 대한민국 중심에 있지만 도민의 삶이 중심에 있었는지 묻고 싶다"며 "이제는 수도권을 뒤따르는 지역이 아니라 대한민국 미래를 이끄는 중심으로 도약해야 한다"고 했다.

신 후보는 경제·산업 분야 공약으로 AI·반도체·바이오 등 첨단산업 육성을 제시했다. 그는 "청주·오송·오창을 대한민국 미래산업의 핵심 축으로 만들고, 충북의 경제지도를 완전히 바꾸겠다"고 밝혔다.

또한 "북부·중부·남부권 균형 발전과 강호축 철도망 완성 등 교통 혁신을 통해 충북을 국가 중심 성장축으로 키우겠다"고 했다.

청년 정책과 관련해서는 "좋은 일자리와 창업 기회를 확대하고 주거·교육·문화가 살아있는 '청년특별도'를 만들겠다"며 "아이들이 충북에서도 미래를 꿈꿀 수 있도록 하겠다"고 말했다.

신 후보는 "도청 안이 아니라 골목과 시장, 산업단지와 농촌에서 답을 찾는 현장형 도지사가 되겠다"며 "이번 선거는 충북의 미래 10년을 결정하는 선거"라고 규정했다. 그러면서 "도민의 삶이 바뀌지 않으면 정치도 의미가 없다"며 "더 낮은 자세로, 더 치열하게 충북의 미래를 준비하겠다"고 지지를 호소했다.

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