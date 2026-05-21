충북, 전국소년체전 38개 종목 1214명 출전…115개 메달 목표

AI 핵심 요약beta
- 충북도교육청은 23일부터 26일까지 부산에서 열리는 전국소년체전에 충북선수단 38개 종목 참가를 밝혔다
- 충북선수단은 선수 844명과 임원 370명 등 총 1214명으로 구성됐으며 도교육청은 훈련비·장비비 지원에 나섰다
- 충북선수단은 115개 메달을 목표로 전통 강세 종목에서 선전을 기대하며 사전 경기 조정에서 금1·은1로 순조로운 출발을 했다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도교육청은 오는 23일부터 26일까지 부산광역시 일원에서 열리는 제55회 전국소년체육대회에 충북선수단이 38개 종목에 참가한다고 21일 밝혔다.
충북선수단은 학생선수 844명(초등학생 306명, 중학생 538명)과 임원 370명 등 총 1214명으로 구성됐다.
도교육청은 지난 4월 열린 충북소년체육대회를 통해 선발된 도대표 학생선수들이 안정적으로 대회를 준비할 수 있도록 훈련비와 장비비를 지원하고 각 훈련장을 찾아 격려하는 등 사기 진작에 힘써왔다.
충북선수단은 지난해 대회에서 133개의 메달을 획득하며 상위권 성적을 기록했다. 올해는 금메달 31개, 은메달 22개, 동메달 62개 등 총 115개 메달 획득을 목표로 하고 있다.
특히 핸드볼, 롤러, 역도, 씨름 등 전통적인 강세 종목에서 선전이 기대된다. 앞서 지난 16일부터 17일까지 열린 사전 경기 조정 종목에서는 금메달 1개와 은메달 1개를 획득하며 순조로운 출발을 보였다.
김용인 체육건강안전과장은 "충북의 꿈나무 선수들이 이번 대회를 통해 최선을 다해 도전하고 한 단계 성장하는 계기가 되기를 바란다"며 "대회 기간 동안 학생선수들이 안전하고 건강하게 기량을 펼칠 수 있도록 경기 지원과 안전 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com