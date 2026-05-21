부산시, 시민 참여형 '달려라부산 러닝크루' 운영

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전문 코치 지도 및 수준별 코스 제공

러닝페스티벌·국제마라톤대회 연계



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 오는 28일부터 11월까지 시민 누구나 일상에서 러닝을 즐길 수 있도록 생활체육 러닝 프로그램 '달려라부산 러닝크루'를 운영한다고 21일 밝혔다.

부산 해변과 강변, 공원 등 도심 내 다양한 공간을 코스로 활용해 러닝 입문자부터 꾸준한 러너까지 폭넓게 참여할 수 있도록 한 점이 특징이다.

생활체육 러닝 프로그램인 '달려라부산 러닝크루' 포스터[사진=부산시] 2026.05.21

'달려라부산 러닝크루'는 '함께 달리는 즐거움, 부산을 달리자'를 슬로건으로 내걸었다. 전문 코치가 러닝 전후 스트레칭, 기본 자세, 페이스 조절, 부상 예방과 회복법, 그룹 러닝 실습 등을 지도해 참가자가 생활 속에서 러닝을 지속하도록 돕는다.

프로그램은 수준별 코스로 구성해 난이도를 조절했다. 코스는 수영강과 다대포 두 곳으로 나눴다. 수영강 코스는 APEC나루공원 야외무대를 거점으로 매주 목요일 오후 7시에 진행한다.

도심 속 수영강변의 야간 경관을 볼 수 있도록 야간 러닝 중심으로 짰다. 다대포 코스는 부산 최초 러너지원공간인 다대포 러너지원공간을 중심으로 매주 토요일 오전 10시에 운영한다. 해수욕장과 억새가 이어지는 해변공원을 따라 코스를 구성했다.

시는 시민이 함께 이용하는 공공 공간에서 별도의 교통·보행 통제 없이 프로그램을 운영하는 만큼 일반 보행자 불편을 줄이기 위한 현장 관리에 중점을 둔다. 현장 안내요원을 배치해 안전관리를 강화하고 참가자에게는 보행자 우선 원칙, 무리한 추월 자제, 과도한 소음 자제 등 기본적인 '런티켓'을 사전에 안내할 계획이다.

시는 이번 프로그램을 향후 러닝 기반시설과 후속 프로그램과의 연계 거점으로 삼겠다는 구상도 밝혔다. 정규 러닝크루와 별도로 가족 단위 시민이 참여할 수 있는 '가족런', 커피와 러닝을 결합한 '커피런' 등 소규모 테마 러닝 이벤트도 병행해 운영할 예정이다.

하반기에는 금련산 일대에 러너지원공간 2호점을 조성하는 등 편의시설 확충과 부산 주요 러닝 코스와 연계한 추가 프로그램 발굴도 추진한다.

시는 '달려라부산 러닝크루'를 통해 형성된 시민 참여를 11월 '달려라부산 러닝페스티벌'과 12월 '부산국제마라톤대회'로 이어가며, 부산 전역으로 러닝 문화를 확산한다는 방침이다.

ndh4000@newspim.com