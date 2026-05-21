안유성 명장 협업 그릴에어프라이어 '자이글 플립' 사전구매 시작

AI 핵심 요약beta
- 자이글이 21일 안유성 명장 협업 그릴에어프라이어 자이글 플립 사전구매 진행한다고 밝혔다
- 자이글 플립은 방향 전환만으로 그릴·에어프라이 전환 가능한 2in1 제품으로 레시피와 조리 영상도 제공한다
- 저전력·소형 디자인으로 1인 가구와 캠핑 등 야외 활용에 적합하며 다양한 라이프스타일 수요 대응을 목표로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
QR코드로 명장 레시피 제공
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 자이글(ZAIGLE)이 16대 조리명장 안유성 명장과 협업한 그릴에어프라이어 '자이글 플립'을 출시할 예정이며, 자이글 홈페이지에서 사전구매 행사를 진행한다고 21일 밝혔다. 출시 일정은 공개되지 않았다.
자이글 플립은 그릴과 에어프라이어 기능을 하나로 통합한 2in1 제품이다. 별도 부품 교체 없이 기기 방향을 전환하는 것만으로 그릴모드와 에어프라이 모드를 전환할 수 있다. 제품 상단 QR코드를 통해 그릴요리 및 에어프라이어 요리 레시피도 제공한다.
안유성 명장은 제품 개발과 레시피 작업, 조리 영상 촬영에 참여했다. 안유성 명장은 TV 프로그램 '흑백요리사'에 출연한 바 있으며, 현재 천하제빵에서도 자신의 레시피를 활용한 메뉴를 선보이고 있다.
제품은 기존 에어프라이어 대비 낮은 전력을 사용하도록 설계됐다. 1인 가구 및 소형 주거 환경에 적합한 컴팩트한 디자인을 적용했으며, 실내 주방뿐 아니라 캠핑 등 야외 활동에서도 사용할 수 있다.
자이글 관계자는 "기기 방향 전환만으로 다양한 조리 방식을 구현하는 구조를 갖춘 제품"이라며 "다양한 라이프스타일 수요에 대응해 나갈 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com