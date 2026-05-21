제테마, 칠레서 '에피티크'·'에꼴라' 론칭 행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 제테마가 21일 칠레 산티아고에서 에피티크와 에꼴라 론칭 행사를 열었다
- 행사와 로드쇼·SOEMAF 참가를 통해 제품 특성과 시술 노하우를 공유했다
- 제테마는 중남미 K-에스테틱 수요 성장에 맞춰 현지 협력으로 시장 확대에 나선다고 밝혔다
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중남미 제품 공급·마케팅 활동 확대 계획
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 제테마가 칠레 산티아고에서 '에피티크(e.p.t.q.)'와 '에꼴라(Ecolla)'의 론칭 행사를 개최했다고 21일 밝혔다.
행사에는 칠레 현지 의료진 및 미용의학 관계자 약 80명과 주칠레 대한민국 대사관 관계자들이 참석했다. 행사는 제테마의 글로벌 비전과 브랜드를 소개하는 세션을 시작으로 중남미 전문의들의 학술 강연으로 이어졌다. 초청 연자들은 e.p.t.q.의 임상 적용 사례와 글로벌 시술 트렌드, Ecolla의 제품 특성 및 시술 경험을 공유했다. 이후 참석자 간 네트워킹도 진행됐다.
행사 전날에는 칠레 현지 클리닉 5곳에서 로드쇼를 진행했다. e.p.t.q.와 Ecolla의 라이브 데모를 통해 제품별 특징과 시술 노하우를 공유하고 집중 트레이닝 세션을 제공했다.
행사 다음 날에는 칠레 악안면미용학회 'SOEMAF'에 참가해 e.p.t.q. 및 Ecolla 브랜드 홍보 부스를 운영하고 전문 강연을 진행했다.
제테마 관계자는 "중남미 시장은 K-에스테틱 수요가 빠르게 성장하고 있는 핵심 시장"이라며 "현지 파트너 및 의료진과의 협력을 기반으로 시장 확대에 나설 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com