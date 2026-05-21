삼천당제약 "'S-PASS' PCT 출원인·대만 특허 권리 정비 완료"

AI 핵심 요약beta
- 삼천당제약이 21일 S-PASS 글로벌 특허 정비를 마무리했다
- PCT 국제특허 출원인 변경·대만 특허 구조 정비로 IP 운영 기반을 강화했다
- S-PASS 기반 연구개발과 글로벌 사업화를 단계적으로 추진할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼천당제약이 경구용 약물전달 플랫폼 'S-PASS'의 글로벌 사업 확대를 위한 특허 권리 체계 정비를 마무리했다. 글로벌 사업화와 라이선스 전략을 염두에 둔 지식재산(IP) 운영 기반 강화 작업으로 풀이된다.
삼천당제약은 S-PASS 플랫폼과 관련해 PCT 국제특허 출원인 변경과 대만 특허 권리 구조 정비 절차를 완료했다고 21일 밝혔다.
이번 절차는 S-PASS 플랫폼의 글로벌 사업 확대와 IP 관리 체계 일원화를 위한 전략적 조치로 진행됐다. 권리 구조 정비가 완료되면서 향후 글로벌 사업 추진과 파트너십 논의 과정에서 보다 안정적인 IP 운영 기반을 확보하게 됐다.
S-PASS는 삼천당제약이 개발 중인 경구용 약물전달 플랫폼 기술이다. 기존 주사제 기반 바이오의약품을 경구제로 전환하는 것을 목표로 하고 있으며, 현재 적용 범위 확대와 글로벌 사업화 가능성을 단계적으로 검토 중이다.
삼천당제약 관계자는 "이번 권리 구조 정비는 글로벌 사업화 및 라이선스 전략과 연계된 IP 포트폴리오 체계화 과정의 일환"이라며 "향후 S-PASS 플랫폼 기반 연구개발과 글로벌 사업화를 단계적으로 추진해 나갈 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com