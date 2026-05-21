한국콜마, 제약기술 화장품에 융합…"노화 원인 선택적 제거"

AI 핵심 요약beta
- 한국콜마가 21일 표적 항암 원리 응용한 항노화 신소재를 개발했다
- 비타민E 두 분자를 퍼옥살레이트로 연결해 노화 유발 과산화수소에만 반응해 선택 방출되게 설계했다
- 실험에서 과산화수소 40% 이상 감소했고 적은 용량으로도 세포 손상 억제해 프리미엄 화장품에 적용할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한국콜마가 제약 분야의 표적 항암 치료 원리를 화장품에 적용한 차세대 항노화 소재 기술을 개발했다. 단순 항산화 성분 공급을 넘어 피부 노화 원인 물질을 선택적으로 제거하는 방식이다.
한국콜마는 전북대학교 고분자나노공학과 이동원 교수팀과 공동 연구를 통해 항산화 신소재 'TOT(Tocopherol-Oxalate-Tocopherol)'를 개발했다고 21일 밝혔다. 해당 연구 성과는 SCI급 국제 학술지 Molecules 2026년 4월호 표지 논문으로 선정됐다.
이번에 개발한 'TOT'는 의약품의 표적 치료 기술을 화장품에 접목한 융합 신소재다. 항산화 성분으로 알려진 비타민 E(토코페롤) 분자 두 개를 특수 결합제인 퍼옥살레이트(Per-Oxalate)로 연결한 구조로 설계됐다. 피부 속 노화 원인 물질인 과산화수소(H₂O₂)를 만나면 결합이 풀려 비타민 E가 방출되는 원리다.
한국콜마는 여기에 약물전달시스템(DDS) 기반의 '스마트 리포좀' 기술도 적용했다. TOT를 미세 리포좀 캡슐 형태로 감싸 피부 진피층까지 안정적으로 전달하는 방식이다. 이를 통해 노화 원인 물질 제거 효율을 높였다.
실험에서는 TOT를 적용한 뒤 과산화수소 농도가 30분 만에 40% 이상 감소한 것으로 나타났다. 또 일반 비타민E 대비 10분의 1 수준의 사용량만으로도 노화 과정에서 발생하는 세포 손상을 효과적으로 억제하는 결과를 확인했다.
한국콜마는 해당 기술을 적용한 프리미엄 항노화 화장품 라인을 개발해 글로벌 시장 공략에 나설 계획이다.
한국콜마 관계자는 "이번 신소재 개발은 제약과 화장품 기술을 융합해 노화의 근본 원인을 해결하고자 한 기술 개발 결과"라며 "제약 기술과의 융합을 통한 표적 항노화 화장품 연구개발을 지속 확대할 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com