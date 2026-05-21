넥센타이어, 브랜드 캐릭터 4인조 '쎄니와 모비크루들' 공개

AI 핵심 요약beta
- 넥센타이어가 21일 타이어 성능 담은 캐릭터 '쎄니와 모비크루들'을 공개했다
- 캐릭터 4인은 내구성·고성능·주행거리·저소음을 각각 상징한다
- 카카오 이모티콘을 선착순 무료 배포하고 SNS·굿즈로 활용 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 넥센타이어가 21일 브랜드 캐릭터 '쎄니와 모비크루들'을 공식 출범했다. 타이어의 주요 성능을 캐릭터로 형상화해 소비자가 기술 개념을 쉽게 이해하도록 한 것이 특징이다.
캐릭터는 총 4인으로 구성됐다. 리더 캐릭터 쎄니(Xenny)는 내구성을, 윈가디(Winguardy)는 고성능을, 마일리(Miley)는 주행거리를, 모아니(Moani)는 저소음 성능을 각각 상징한다.
넥센타이어는 유튜브·인스타그램 등 소셜미디어 채널을 중심으로 콘텐츠를 선보일 계획이다. 젊은 소비자층을 주요 대상으로 삼았다.
캐릭터 출범과 함께 카카오톡 이모티콘도 동시 출시했다. 모션형 16종으로 구성된 이모티콘은 타이어 렌탈 서비스 브랜드인 '넥스트레벨 고객센터' 카카오 채널을 신규 플러스 친구로 추가한 고객을 대상으로 선착순 무료 배포된다.
넥센타이어 관계자는 "캐릭터를 통해 소비자와의 일상적 접점을 만들기 위해 기획했다"며 "이모티콘 배포를 시작으로 SNS 콘텐츠와 캐릭터 굿즈 등으로 활용을 확대할 것"이라고 말했다.
y2kid@newspim.com