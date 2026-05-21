LF 헤지스, '개점 1주년' 글로벌몰 안착...156개국서 19만명 찾았다

AI 핵심 요약beta
- LF가 21일 헤지스 글로벌 온라인몰 1년간 19만명 고객 유치했다고 밝혔다
- 중국·동남아 중심으로 방문이 두드러지고 북미·유럽 등 서구권 관심도 확대됐다
- 헤지스는 글로벌 사이트를 데이터 허브 겸 플래그십으로 삼아 해외 거점과 직배송을 확대하고 있다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = LF의 프리미엄 캐주얼 브랜드 헤지스(HAZZYS)가 글로벌 공식 온라인몰 오픈 1년 만에 전 세계 156개국에서 약 19만명의 고객을 끌어모으며 K패션 해외 확장 가능성을 입증했다. 동남아와 중화권 중심의 팬덤 형성은 물론 북미·유럽 등 서구권에서도 높은 관심이 확인되면서 글로벌 시장 공략에 속도를 내는 모습이다.
21일 LF에 따르면 헤지스 글로벌 사이트의 지난 1년 간 누적 방문자는 18만8000여 명으로 집계됐다. 영문몰 방문자가 13만3000명, 중문몰은 5만5000명 수준이다. 국가별로는 중국 방문자가 약 7만명으로 가장 많았고 베트남·미국·인도·인도네시아 등이 뒤를 이었다. 중국을 제외한 해외 유입 비중도 약 47%에 달했다.
특히 별도의 현지 마케팅 없이도 24개국에서 신규 회원 가입이 자발적으로 발생했다. 영문몰 방문자의 약 85.4%가 아시아권 고객이며, 베트남·인도네시아 등 동남아 지역에서 고른 유입이 나타났다. 중문몰에서는 대만, 홍콩, 일본 등에서 높은 평균 체류시간을 기록했다.
미국·영국·캐나다·호주·독일 등 서구권 방문자는 약 1만4000명으로 전체의 10.9%를 차지했다. 러시아와 네덜란드 등에서는 높은 체류시간을 기록했으며, 러시아에서는 헤지스의 해리 캐릭터 관련 상품 선호도가 높게 나타났다.
헤지스 글로벌 사이트는 온라인 쇼핑몰을 넘어 브랜드 콘텐츠와 글로벌 아카이브를 집약한 온라인 플래그십 스토어 역할을 한다. 글로벌 캠페인, 플래그십 스토어 소식, 브랜드 콘텐츠 등을 다국어로 제공하며 해외 고객 접점을 확대하고 있다. 홍콩, 필리핀, 싱가포르, 인도네시아 등에서는 주요 제품의 직접 배송 서비스를 운영 중이다.
헤지스는 국가별 고객 데이터를 기반으로 소비자 반응과 선호도를 분석하는 데이터 허브 역할을 한다. 국가별 유입 경로와 체류시간, 관심 콘텐츠 등을 바탕으로 글로벌 고객 인사이트를 축적하고 있다. 현재 전 세계 약 880개 매장을 운영 중이며, 명동 플래그십 '스페이스H 서울'과 상하이 신천지의 '스페이스H 상하이'를 통해 글로벌 거점을 확장하고 있다.
nrd@newspim.com