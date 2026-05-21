이준석 "삼성 합의 '락업' 지급방식 절묘...노동과 자본이 자사주에서 만나"

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"노동·자본 대립선, 자사주라는 중간 지점서 만나"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 이준석 개혁신당 대표는 삼성전자 노사합의에 대해 "누구도 완승하지 않았기에, 아무도 완패하지 않은 협상"이라고 평가했다.

이 대표는 21일 오전 자신의 페이스북을 통해 "어젯밤 대한민국은 두 개의 시계를 동시에 멈춰 세웠다"며 "하나는 총파업 시계, 다른 하나는 이공계 인재를 의대로 끌고 가던 블랙홀의 시계"라고 밝혔다.

이준석 개혁신당 대표. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 "합의에서 절묘하게 읽힌 대목은 지급 방식"이라며 "특별경영성과급은 세후 전액을 자사주로 지급하되, 그 주식의 3분의1은 즉시 매각 가능, 3분의1은 1년 락업, 3분의1은 2년 락업으로 묶인다"고 설명했다.

이어 "1년 락업과 2년 락업은 돈을 묶는 것이 아니라, 미래에 투자하는 것"이라며 "이 합의로, 5만 명의 엔지니어가 주주가 되었고 스스로 주가를 끌어올리는 당사자가 됐다"고 했다.

락업(Lock-up)은 초기 투자자·팀·재단 등이 보유한 주식 등을 일정 기간 매도하지 못하도록 묶어두는 장치다.

또 "회사 입장에서는 즉시 현금이 유출되지 않으니 R&D와 시설투자 여력을 지킬 수 있게 됐다"며 "노동과 자본의 오래된 대립선이, 자사주라는 중간 지점에서 만났다"고 강조했다.

그러면서 "이번 합의의 의미는 한 회사의 임금협상에 머무르지 않는다"고 덧붙였다.

이 대표는 "지난 십수 년간 이 나라의 가장 명민한 인재들이 흰 가운으로 향한 것은 신념이 아니라 산수였다"며 "흰 가운이 약속하는 보상의 확실성이 다른 어떤 직업보다 분명했기 때문"이라고 지적했다.

이어 "그 확실성을 이번에는 흰 방진복이 만들어가고 있다"며 "의대 정원을 늘리는 정책으로도, 줄이는 정책으로도 풀지 못했던 의대 블랙홀이, 시장의 힘으로 풀리고 있다"고 평가했다.

[수원=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김영훈 고용노동부 장관가운데, 최승호 삼성전자 노조 공동투쟁본부 위원장(오른쪽), 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장이 20일 오후 경기 수원시 장안구 경기지방고용노동청에서 열린 삼성전자 노사교섭 결과 브리핑에서 손을 맞잡고 있다. 2026.05.20 ryuchan0925@newspim.com

그는 "오늘 클린룸으로 출근한 엔지니어는, 자녀에게 '아빠는 자랑스러운 직업을 가졌다'고 말할 수 있다"며 "그 한 마디가 이 합의서의 진짜 결산"이라고 했다.

아울러 "이 변화가 가장 깊게 새겨질 도시는, 동탄"이라며 "합의서가 보장한 10년이라는 시간은, 공교롭게도 용인 반도체 메가 클러스터가 본격 가동되는 바로 그 10년과 정확히 겹친다"고 밝혔다.

이 대표는 "삼성전자 화성·평택 캠퍼스와 남사 클러스터, SK하이닉스 용인 클러스터, 양대 반도체 기업의 핵심 인력이 가장 많이 거주하게 될 도시는 누가 보아도 동탄2신도시"라고 강조했다.

그러면서 "화성·평택 캠퍼스와 용인 클러스터가 대한민국의 실리콘밸리라면, 동탄은 그 실리콘밸리의 팔로알토가 되어야 한다"며 "저는 동탄을 대한민국을 넘어 전 세계 이공계 인재가 '여기서 살고 싶다'고 말하는 명품 거주지로 만드는 일에 열과 성을 다하겠다"고 다짐했다.

이 대표는 "교통도, 교육도, 의료도, 정주환경도. 단 한 가지도 인재의 발목을 잡지 않는 도시"라며 "그것이 제가 그리는 동탄의 10년"이라고 했다.

마지막으로 "엔지니어가 박수를 받는 나라. 그 박수가 가장 크게 울리는 도시가 동탄이 되도록 노력하겠다"고 약속했다.

앞서 삼성전자 노사는 총파업 전날(20일) 밤 임금협상 잠정 합의안을 도출했다.

잠정 합의안에 따르면 노사는 초과이익성과급 1.5%와 반도체, DS 부문에 대한 특별경영성과급 10.5%를 합쳐 12% 수준의 성과급 지급안에 합의했다.

특별경영성과급 재원은 노사가 공동으로 사업성과 기준을 정하기로 했고, 기존 성과급 금액 상한도 없앴다. 최대 쟁점이었던 적자 사업부의 성과급 차등 배분은 27년부터 적용해 1년 유예하기로 합의했다.

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