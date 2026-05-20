김태균 전남도의회 의장 "자립열쇠 여성일자리, 양보다 질이 중요"

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'전남 여성 일자리 박람회' 참석

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도의회 김태균 의장이 20일 여수에서 열린 여성 일자리 박람회에 참석해 여성 일자리의 질적 확대 필요성을 강조했다.

김태균 의장은 이날 여수 흥국체육관에서 열린 '2026년 전남 여성 일자리 박람회'에 참석해 여성 구직자들을 격려하고 안정적이고 지속 가능한 일자리 확대를 주문했다.

김태균 전남도의장. [사진=전남도의회] 2026.05.20 ej7648@newspim.com

박람회에는 황기연 전남도 행정부지사와 전남도의회 김화신·박경미·주종섭 의원, 구인·구직자 등 1000여 명이 참석했다. 행사는 개회선언과 주제영상 상영, 개회사와 환영사, 퍼포먼스, 기념촬영 순으로 진행됐다.

김 의장은 "여성 일자리 정책은 단순한 취업 기회 확대를 넘어 안정적 소득과 지속 가능한 경력 설계로 이어져야 한다"며 "경력단절 여성도 안정된 환경에서 삶과 미래를 설계할 수 있도록 실질적 지원이 필요하다"고 밝혔다.

또 "여수 국가산단과 광양 주요 기업들의 참여가 부족한 점은 개선 과제"라며 "지역 우수 기업의 적극적 참여로 다양하고 수준 높은 일자리 확대가 기대된다"고 말했다.

이어 "여성의 일자리는 자립의 핵심"이라며 "박람회가 실질적인 취업 지원의 장으로 기능하길 바란다"고 덧붙였다.

이번 박람회는 150개 기업이 참여해 170명 채용을 목표로 현장 면접과 취업 컨설팅, 창업 체험 등 프로그램을 운영했다.

ej7648@newspim.com