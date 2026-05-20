유정복·인천공항 노조연맹 정책 협약…"인천공항 통합 반대"

AI 핵심 요약beta
- 유정복 인천시장 후보는 20일 공항노조와
- 인천국제공항 통합 반대 정책협약을 맺었다
- 양측은 공항운영사 통합 백지화와 공항 경쟁력
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =국민의힘 유정복 인천시장 후보는 20일 "공항 통합은 무조건 막아내야 한다"며 "끝까지 함께하겠다"고 밝혔다.
유 후보는 이날 인천공항공사 노동조합 회의실에서 공항노조와 '인천국제공항 통합 반대 및 경쟁력 강화를 위한 정책협약'을 체결하면서 "인천은 공항, 항만, 경제자유구역을 토대로 대한민국 경제를 이끄는 도시가 되도록 해야 한다"며 이 같이 말했다.
이번 협약에는 인천국제공항노동조합연맹, 보안검색통합노조, 대한항공씨엔디노조, 공항에너지노조, 한마음인천공항노조가 참여했다.
유 후보와 공항노조는 협약서에서 "인천과 대한민국 경제에 부정적 영향을 초래하고 인천공항 경쟁력이 훼손될 우려가 있는 공항운영사 통합 추진에 반대한다"며 정부의 공항운영사 통합 완전 백지화에 힘을 모으기로 했다.
또 인천공항과 주변 지역의 연계 발전, 공항 경쟁력 강화, 노동존중 및 상생협력체계 구축 등에 협력하기로 했다.
hjk01@newspim.com