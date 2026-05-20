인천 영종도에 '대한항공 항공정비 클러스터 조성' 결정

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 20일 대한항공 영종 일반산단 조성안을 가결했다
- 대한항공은 영종 운북동에 1500억원 들여 항공정비단지를 조성한다
- 클러스터 완성시 엔진정비 502대·상주인력 2000명으로 지역경제가 활성화될 전망이다
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 영종도 인천국제공항 인근에 대한항공 항공정비(MRO) 클러스터가 조성된다.
인천시는 산업입지심의회를 열고 대한항공의 영종 항공 일반산업단지 조성 사업계획을 원안 가결했다고 20일 밝혔다.
대한항공은 중구 운북동 5만692㎡ 부지에 1500억원을 투입해 첨단 엔진·부품 정비 공장 등이 들어선 항공 정비단지를 조성할 계획이다.
앞서 대한항공은 중구 운북동 일원에 엔진 테스트 시설을 운영하고 있으며 5800억원을 들여 건립 중인 엔진 정비 공장은 올 연말 준공 예정이다.
인천경제청은 대한항공의 항공정비 클러스터가 완성되면 엔진 정비 생산량이 현재 연간 88대에서 2030년 502대 수준으로 늘어날 것으로 예상했다.
영종도 운북지구는 이들 시설이 가동되면 항공 MRO 분야와 관련한 2000명 이상의 전문 인력이 상주하게 돼 지역 경제가 활성화 될 것으로 기대된다.
윤백진 인천경제자유구역청장 대행(차장)은 "대한항공 MRO 클러스터가 성공적으로 완성돼 항공산업 분야 국가 경쟁력이 강화되고 지역 경제도 활성화 될 수 있도록 지원 하겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com