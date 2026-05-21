교육부, 고교교육 기여대학 91곳 평가…강원대·숙명여대 등 18곳 S등급

AI 핵심 요약beta
- 교육부와 대교협은 21일 2026년 고교교육 기여대학 지원사업 연차평가 결과를 발표했다
- 전국 91개 대학을 평가해 S등급 18개교,A등급 55개교,B등급 18개교로 구분했다
- S등급은 사업비 10% 증액,B등급은 10% 감액되며 올해 총 585억여원이 지원된다
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우수대 10% 증액·미흡대 10% 감액
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회(대교협)는 '2026년 고교교육 기여대학 지원사업' 연차평가 결과를 21일 발표했다.
고교교육 기여대학 지원사업은 대학 입학전형과 고교 교육과정의 연계를 높이고 대입전형 운영의 공정성과 책무성을 강화하기 위해 2014년부터 추진된 사업이다.
올해 평가는 2025~2026년 4주기 사업의 2차 연도 평가로 지난해 선정된 전국 91개 대학을 대상으로 진행됐다. 교육부와 대교협은 2025년 사업 운영 실적과 2027~2028학년도 대학입학전형시행계획을 중심으로 대입 평가 역량, 고교교육 연계성, 사회적 책무성, 예산 운영 등 4개 영역을 종합 점검했다.
평가 결과 S등급은 강원대, 경기대, 경인교대, 대구대, 부산가톨릭대, 부산외대, 상명대, 서울과기대, 숙명여대, 인천대, 조선대, 진주교대, 충북대, 한국외대, 한남대, 한동대, 한양대 ERICA, 호서대 등 18개교가 받았다.
A등급은 건국대, 경희대, 서울대, 서울시립대, 성균관대, 숭실대, 아주대, 인하대, 중앙대, 충남대, 한양대 등 55개교가 선정됐다. B등급은 고려대, 국민대, 서강대, 이화여대, 제주대, 홍익대 등 18개교다.
S등급 대학에는 사업비의 10%가 추가 지원된다. 반면 B등급 대학은 사업비가 10% 줄어들고 사업관리기관인 대교협의 추가 컨설팅을 받게 된다.
올해 지원 규모는 총 91개교, 585억3300만원이다. 이 가운데 대학 지원금은 575억3300만원, 사업관리비는 10억원이다. 기본사업에는 91개교에 약 537억원, 자율공모사업에는 16개교에 약 38억원이 지원된다.
자율공모사업은 입학사정관 교육·훈련, 고교 교육과정 지원, 전형 운영 개선, 대입정보 제공 확대 등 4개 분야로 나눠 운영된다. 교육부와 대교협은 자율공모사업 참여 대학 16곳에 대해서도 사업계획 이행 수준과 1차 연도 성과를 평가했으며, 모든 대학이 적정 수준으로 사업을 수행한 것으로 판단했다.
교육부와 대교협은 이번 평가 결과에 대한 이의제기 절차를 거친 뒤 6월 초까지 최종 평가 결과와 대학별 사업비를 확정할 계획이다. 향후 2027학년도와 2028학년도 대입전형이 공교육 안정화와 사교육 부담 완화에 부합하도록 대학의 전형 개선을 계속 지원한다는 방침이다.
jane94@newspim.com