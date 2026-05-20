고유가에 중고 전기차도 인기…당근 거래량 120% 늘었다

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 당근의 중고차 거래 서비스 '당근중고차'가 올해 3~4월 전기차 거래량이 전년 동기 대비 120.4% 증가했다고 20일 밝혔다.

당근 로고.

같은 기간 전체 거래 성장률 55.8%를 크게 웃도는 수치다. 고유가 기조가 지속되면서 유지비 부담이 적은 전기차에 대한 수요가 늘어난 것으로 분석된다.

거래 속도도 개선됐다. 전기차의 평균 거래 완료 기간은 전년 동기 24.8일에서 16.7일로 단축됐다. 같은 기간 내연차는 14.9일에서 14.6일로 거의 변화가 없었다. 전년 동기에 전기차가 내연차보다 평균 9.9일 느렸던 것과 비교하면, 올해는 그 격차가 2.1일로 좁혀져 전기차가 대중적인 매물로 자리 잡고 있음을 보여준다.

차종별로는 테슬라 모델 Y가 거래량 1위를 기록했고, 현대 아이오닉 5, 테슬라 모델 3, 기아 EV6이 뒤를 이었다. 현대 포터 II 일렉트릭, 기아 레이 EV, 기아 봉고 III EV 등 화물·경형 전기차와 르노 트위지 같은 초소형 모델까지 상위권에 올라 전 차급에 걸친 수요가 확인됐다.

거래 가격대도 다양했다. 모델 Y의 평균 거래가는 4216만원인 반면, 8위 트위지는 172만원 수준으로 약 24배의 차이를 보였다. 100만원대 초소형 전기차부터 4000만원대 프리미엄 SUV까지 이용자들이 예산과 용도에 맞춰 선택하고 있다.

당근중고차는 최근 전기차 매물 등록 시 배터리 상태 정보를 입력할 수 있는 기능을 도입했다. 구매자는 배터리 상태와 충전 방식을 확인하고 매물을 더 쉽게 탐색·비교할 수 있게 됐다.

chanw@newspim.com