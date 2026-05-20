김해시, 내달 6~7일 '화포천 BOOK크닉' 운영…가족 생태체험

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

가족 참여형 생태문화 프로그램 제공

자연과 책 결합한 새로운 활동 제시



[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시는 다음 달 6일부터 7일까지 이틀간 화포천습지생태공원 일원에서 가족 참여형 생태문화 프로그램 '화포천 BOOK크닉'을 운영한다고 20일 밝혔다.

참가 대상은 가족 단위 방문객을 포함한 일반 시민으로 현장을 찾는 누구나 참여할 수 있다.

'화포천 B00K크닉' 안내문[사진=김해시] 2026.05.20

시와 화포천습지생태공원은 생태공원 내에 야외 독서공간을 별도로 조성한다. 방문객은 화포천습지과학관이 비치한 환경·생태 관련 도서를 대여하거나 개인이 가져온 책을 이용해 자유롭게 독서할 수 있다.

BOOK크닉은 화포천습지 탐방 프로그램과 연계해 진행한다. 참가자는 습지 해설사의 안내를 받으며 화포천 일대의 다양한 생태환경을 둘러보고 이후 야외 독서 시간을 통해 자연을 체감하는 기회를 갖게 된다.

이치균 환경정책과장은 "화포천 BOOK크닉은 자연과 책이 결합된 체험형 프로그램으로 시민들에게 새로운 형태의 생태문화 활동을 제시하게 될 것"이라며 "화포천습지의 생태자원을 활용한 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 화포천습지과학관은 6월 한 달간 '화포천습지로 소풍가자', '화포천 나들이', '화포천 탐험대', '나만의 반려식물 만들기', '환경이야기보따리', '환경인형극', '화포천 요리교실', '화포천 수호대' 등 다채로운 체험 프로그램을 운영한다.

화포천습지생태학습관(화포천생태관광협회)에서도 생태관광과 체험 프로그램을 상시 진행한다.

news2349@newspim.com