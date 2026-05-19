창녕군, 영남일반산업단지 입주 기업 간담회…지원 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 창녕군이 19일 영남일반산단 입주 예정 기업들과 간담회를 열었다
- 군과 기업들은 입주 시기·준비 상황을 공유하고 건의·애로사항 대응 방안을 논의했다
- 군은 투자·세제·재정 지원 제도를 설명하고 기업들은 기반시설 점검과 행정 지원 강화를 요청했다
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[창녕=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창녕군이 영남일반산업단지 입주를 앞둔 기업들과 입주 준비 상황을 점검하고 지원 방안을 논의했다.
군은 19일 창녕군상공인협의회 회의실에서 영남일반산업단지 입주 예정 기업 관계자들과 간담회를 개최했다고 밝혔다. 간담회에는 앵커기업인 ㈜유림테크를 포함한 14개 기업 대표와 관계자, 경남도와 창녕군 공무원이 참석했다.
군과 기업들은 영남일반산업단지 입주 시기와 기업별 준비 상황을 공유했다. 이 과정에서 입주 추진 과정에서 발생하는 건의사항과 애로사항을 청취하고 대응 방안을 논의했다.
군은 기회발전특구와 관련한 주요 투자지원 제도, 세제 지원, 재정 지원 혜택 등을 설명했다. 기업 관계자들은 산업단지 기반시설 조성 현황과 향후 공정 일정을 점검하고 향후 기업 활동을 위한 행정 지원과 협력 강화를 군에 요청했다.
군 관계자는 "영남일반산업단지가 지역 산업 성장 거점으로 자리 잡을 수 있도록 기업과의 소통을 이어가겠다"면서 "입주 기업들이 안정적으로 정착할 수 있도록 관련 지원을 계속해 나가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com