오송역 복합 개발 본격 시동...중부권 핵심거점으로 대전환

AI 핵심 요약beta
- 충북도는 19일 오송역 중심 종합개발계획 설명회를 열고 민간 참여 절차에 돌입했다
- 오송역 일대 21만여㎡에 환승·업무·상업이 결합된 복합공간을 조성해 중부권 핵심 거점으로 육성한다
- 충북도는 철도망 확충과 행정 지원을 바탕으로 민간 자본을 유치해 오송역을 중부권 대표 허브로 도약시킬 계획이다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도는 국가철도공단, 청주시와 함께 KTX 오송역 일원을 중부권 핵심 거점으로 육성하는 '오송역 중심 종합 개발 계획' 추진에 본격 나섰다.
19일 충북도에 따르면 도는 이날 서울에서 '오송역 환승센터 복합 개발 사업 주관자 공모 사업 설명회'를 열고 민간 참여를 위한 본격적인 절차에 돌입했다.
이번 사업은 오송역 일대 약 21만5541㎡ 부지에 환승·업무·상업 기능이 결합된 복합 공간을 조성하는 대규모 프로젝트다.
충북도와 국가철도공단, 청주시가 공동으로 추진하는 만큼 사업의 공공성과 안정성이 강화됐다는 평가다.
개발 대상지는 청주·세종·대전을 잇는 중부권 중심 입지로 풍부한 배후 수요를 바탕으로 산업단지와 주변 도시 개발 사업과의 연계 효과도 기대된다.
여기에 '평택~오송 2복선화', '천안~청주공항 복선전철', '충청권 광역급행철도(CTX)' 등 주요 철도망 확충 계획이 더해지며 교통 접근성과 광역 연계성도 한층 강화될 전망이다.
충북도는 이번 사업을 통해 오송역을 단순한 교통 거점을 넘어 일자리와 상업, 문화 기능이 융합된 복합 도시로 육성한다는 구상이다.
이날 설명회에는 대형 건설사와 디벨로퍼, 금융기관 등 민간 투자자들이 대거 참석해 높은 관심을 보였다.
유광재 충북도 건축문화과장은 "오송역은 이용객 증가율이 전국 최고 수준을 기록하는 핵심 요충지"라며 "행정적 안정성을 기반으로 민간의 자본과 창의적 아이디어를 접목해 중부권 대표 허브로 도약시키겠다"고 말했다.
한편 '오송역 환승센터 복합 개발 사업' 제안서 접수는 오는 7월 17일까지 진행된다.
충북도는 민간 투자 유치를 위한 맞춤형 지원과 홍보를 이어갈 계획이다.
baek3413@newspim.com