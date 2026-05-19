강기윤 후보, 인구 100만 특례시 유지 '출산 친화 5대 정책' 발표

AI 핵심 요약beta
- 강기윤 국민의힘 창원시장 후보 선대위가 19일 5대 생활밀착형 출산친화 정책을 발표했다
- 출산축하금 300만원 상향·임산부 공영주차장 무료·취약계층 공공산후조리원 설치를 추진한다
- 첫 자녀 자동차 취득세 감면·자동차세 지원 등 세제혜택에 연 117억 등 약 150억 재원이 필요하다
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정책 추진에 150억 원 재원 필요
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 강기윤 국민의힘 창원시장 후보 선거대책위원회가 인구 100만 특례시 유지와 정년 정착을 위한 생활밀착형 출산 정책을 내놨다.
강기윤 후보 선대위는 19일 창원시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "출산 정책은 0세부터 체감할 수 있어야 한다"고 정책 추진 배경을 밝혔다.
이번 정책은 ▲출산축하금 300만 원 상향 ▲임산부 공영주차장 요금 전면 무료화 ▲취약계층 전용 공공산후조리원 건립 ▲첫 자녀 자동차 취득세 일부 감면 ▲출산 가정 자동차세 지원 등이다.
선대위는 현재 첫째 50만 원, 둘째 이상 200만 원인 출산축하금을 자녀 수와 관계없이 300만 원으로 확대하고 창원사랑상품권으로 지급해 지역 내 소비를 유도하겠다고 밝혔다.
임산부 이동 편의 강화를 위해 공영주차장 요금 감면을 기존 50%에서 100%로 확대하고 공공기관 내 임산부 전용 주차구역도 확충할 계획이다.
공공산후조리원은 진해구에 시범 설치해 기초생활수급자, 차상위계층, 다문화가족 등을 대상으로 운영하고 이후 권역별 확대 여부를 검토하기로 했다.
세제 지원도 포함됐다. 첫 자녀 출산 시 자동차 취득세를 일부 감면하고 출산 연도를 기준으로 차량 1대에 대해 연 최대 50만원의 자동차세를 지원하는 방안을 시범 도입한다는 구상이다.
선대위는 해당 정책 추진에 약 150억 원이 필요할 것으로 추산했다. 이 중 공공산후조리원 건립비 약 33억 원은 일회성 비용이며 이후 연간 약 117억 원이 소요될 것으로 내다봤다.
선대위 관계자는 "재원 확보 방안을 마련해 정책 실현 가능성을 높이겠다"며 "출산과 양육 부담을 줄이는 정책을 추진하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com