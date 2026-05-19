박찬대 캠프, SNS에 '허위 여론조사 결과 유포자' 경찰·선관위 고발

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 박찬대 인천시장 후보 캠프가 19일 허위 여론조사 유포 의혹 기관을 선관위와 경찰에 고발했다
- 문제의 이미지에는 '인천시장 후보 뉴스여론지수 비교' '0.6p 박빙' 문구만 있고 의뢰자·표본수 등 필수 기재사항이 없었다
- 캠프는 구독자 88명 규모 유튜브 채널 운영 '미디어여론연구소'를 지목하며 허위 수치 유포는 명백한 선거법 위반이라고 비판했다
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =더불어민주당 박찬대 인천시장 후보 선거 캠프는 온라인 커뮤니티 등에 허위 여론조사 결과 유포 의혹을 받는 여론조사기관을 공직선거법 위반 혐의로 경찰과 선거관리위원회에 고발했다고 19일 밝혔다.
박 후보 측은 확인된 허위 여론조사 결과 이미지에는 '인천시장 후보 뉴스여론지수 비교', '0.6포인트(p) 박빙 차이' 등 문구가 담겨 있다고 설명했다.
또 여론조사 결과를 공표할 때 반드시 기재해야 하는 조사 의뢰자, 일시, 표본 수, 응답률, 표본오차, 조사 방법 등도 적혀있지 않았다고 했다.
박 후보 측은 해당 이미지를 올린 '미디어여론연구소'는 구독자 88명 규모의 유튜브 채널을 운영하고 있는 것으로 확인됐다고 했다.
윤대기 캠프 공정클린선거본부 본부장은 "허위 수치를 유포하는 것은 유권자의 판단을 왜곡하는 명백한 선거법 위반이다"며 "수사 당국은 제작자와 배후 세력을 신속하게 밝혀달라"고 촉구했다.
박록삼 캠프 대변인은 논평을 통해 "허위 여론조사 이미지는 지지율이 박빙이라는 인상을 심어 한쪽 후보에 대한 쏠림을 유도하고 반대로 지지자의 결집을 흐트러뜨리려는 의도가 담겨 있을 수 있다"고 주장했다.
hjk01@newspim.com