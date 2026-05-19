이종욱 광주특별시장 후보, '상무 명칭 폐기' 공약 철회

AI 핵심 요약beta
- 이종욱 진보당 전남광주통합특별시장 후보가 19일 상무 명칭 전면 폐기 공약을 철회했다.
- 이 후보는 상무초 동문 등 애착을 고려 못했다며 재학생과 동문회에 공식 사과했다.
- 5·18 군사독재 잔재 청산 취지였지만 향후는 충분한 공론화 거쳐 신중히 접근하겠다고 밝혔다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 이종욱 진보당 전남광주통합특별시장 후보가 19일 '상무(尙武)' 명칭을 전면 폐기하겠다는 공약을 철회했다.
이 후보는 이날 입장문을 내고 "상무초등학교 졸업생과 같이 그 이름을 소중하게 여기는 분들의 마음을 살피지 못한 점에 대해 해당 학교 재학생과 동문회에 정식으로 사과드린다"고 밝혔다.
그는 "5·18민주화운동의 아픔과 군사독재 잔재 청산이라는 문제의식에서 출발했지만 명칭에 담긴 지역민의 생활사와 학교 공동체의 애착을 충분히 고려하지 못했다"고 말했다.
이어 "앞으로 역사적 의미를 바로 세우는 일은 지역사회와 당사자들의 충분한 공론화 과정을 거쳐 신중하게 접근하겠다"고 약속했다.
이 후보는 지난 15일 보도자료 내고 상무지구·상무대로 등 광주 곳곳에 남아 있는 '상무'라는 지명을 전면 폐기하겠다고 공약한 바 있다.
이종욱 후보는 "상무라는 이름은 1980년 5월 광주시민을 짓밟은 계엄군 지휘부대와 학살 작전명인 '상무충정작전'에서 유래한 군사독재의 잔재"라고 언급했다.
bless4ya@newspim.com