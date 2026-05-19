[현장톡] '대군부인' 박준화 감독, 역사 왜곡 논란에 "무지함으로 인한 것, 죄송"

AI 핵심 요약beta
- 박준화 감독이 19일 인터뷰에서 역사 왜곡 논란에 사과했다
- 논란 장면은 조선 왕조가 21세기까지 이어진다는 설정 속 판타지에 매몰된 결과라고 밝혔다
- 시청자와 출연진에 불편을 줬다며 죄송함을 전하고 명확한 사과를 위해 자리에 나섰다고 했다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = MBC 드라마 '21세기 대군부인'을 연출한 박준화 감독이 역사 왜곡 논란에 대해 직접 사과했다.
박준화 감독은 19일 서울 종로구에 위치한 한 카페에서 취재진과 인터뷰를 가졌다. 박 감독은 "감독은 처음과 끝을 함께하는 사람"이라며 "촬영부터 편집, 후반 작업까지 모든 과정을 함께하는 와중에 느꼈던 부분을 사전에 판단했어야 했는데 많이 놓쳤다"고 눈시울을 붉히며 말했다.
이어 "함께한 연기자들이 힘들게 촬영했는데 조금 더 긍정적인 응원을 받았으면 좋았을 텐데 그러지 못한 부분이 아쉽다"고 했다.
논란이 된 '천세'와 '구류면류관' 장면에 대해서는 작품의 기획 의도를 설명하며 고개를 숙였다. 박 감독은 "조선의 역사가 21세기까지 이어져 왔다는 설정에서 시작한 드라마"라며 "왕조가 아직 남아있다는 배경 안에서 조선 왕실의 자문을 많이 받았고, 전통적인 행위는 웬만하면 고증에 맞게 촬영하려 했다"고 설명했다.
그러나 "마지막 왕의 즉위식을 표현하는 과정에서 판타지 설정에 매몰됐다"며 "내가 그 안에서 너무 무지했던 것 같다. 무지함으로 인한 부분이라 정말 죄송하게 생각하고 있다"고 사과했다.
박 감독은 "지금까지 로맨틱 코미디를 많이 해왔고, 누군가에게 긍정적인 에너지를 주는 부분이 가장 좋았다"며 "이번 드라마도 그렇게 시청자들에게 다가가길 바랐는데 불편한 상황을 만들어서 죄송하다"고 덧붙였다.
또 "이 드라마를 재밌게, 가족과 함께 힐링하며 보셨던 분들이 지금의 상황을 겪으시는 것에 대해 명확하게 사과할 필요가 있다고 생각해서 이 자리에 나섰다"고 전했다.
moonddo00@newspim.com