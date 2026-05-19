박지원, 김제·부안·군산 공약 발표…"미래산업·생활인프라 육성"

AI 핵심 요약beta
- 박지원 더불어민주당 후보가 19일 김제·부안·군산 핵심 공약을 발표했다
- 김제·부안·군산을 재생에너지·농생명·수소·피지컬AI 기반 미래산업 거점으로 육성하겠다고 밝혔다
- 각 지역 맞춤형 인프라·관광·철도·생태 조성과 함께 RE100 산업단지·농어촌기본소득 등을 공통 과제로 추진하겠다고 했다
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RE100 기반 에너지 산업·정주여건 개선 통한 균형발전 강화
[김제=뉴스핌] 이백수 기자 = 박지원 더불어민주당 군산·김제·부안을 국회의원 후보가 19일 김제·부안·군산 지역별 핵심 공약을 발표하며 미래산업 육성과 생활인프라 확충 구상을 제시했다.
박 후보는 "김제·부안·군산을 이재명 정부 국정기조의 핵심 거점으로 육성하겠다"며 재생에너지와 농생명, 피지컬AI, 수소산업 등을 기반으로 한 지역 발전 전략을 공개했다.
그는 "전북에는 다시 오기 힘든 기회가 열렸다"며 "정부의 지역균형발전 정책과 연계해 주민들이 체감할 수 있는 성과를 만들겠다"고 강조했다.
김제는 농생명과 피지컬AI를 결합한 첨단농업 거점으로 육성하겠다는 계획이다.
주요 공약으로는 지능형 농업로봇 첨단과학기술단지 조성과 피지컬AI 기반 농생명 혁신생태계 구축, 글로벌 종자생명산업 중심도시 조성, 헴프산업 클러스터 지원 등이 포함됐다. 또 국립해양도시과학관 조성과 내수면 창업지원 비즈니스센터 구축 지원도 추진하겠다고 밝혔다.
부안은 수소와 해양치유, 관광·역사문화 자원을 연계한 서해안 미래거점으로 육성한다는 구상이다. 주요 사업은 부안형 수소 생태계 구축과 국가 해양치유 블루카본 정원 조성, 갯벌치유센터 조성, 가력항 국가어항 개발, 서해안 선셋드라이브 명소화 사업 등이다.
이와 함께 부안 백산성지 조성과 세계시민혁명의 전당 건립, 서해안철도 구축 및 부안역 신설 방안도 제시했다. 군산 대야·회현 지역에는 생활인프라 확충과 정주환경 개선 중심 공약이 포함됐다.
박 후보는 대야 군산 철길 숲 확장과 역사·전통시장 연계 관광 개발, 회현처리구역 하수관로 정비사업, 청암산 생태관광지 조성 등을 추진하겠다고 설명했다.
또 해상풍력과 영농형 태양광, 청정수소를 기반으로 한 RE100 산업단지 구축과 햇빛소득마을 확대, 농어촌기본소득 정책 등을 김제·부안·군산 공통 핵심 과제로 추진하겠다고 밝혔다.
박 후보는 "국회에서 예산 확보와 입법 지원, 정부 부처 협의를 통해 지역 발전 사업이 속도감 있게 추진될 수 있도록 하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com