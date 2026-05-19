에이팩트, 피델릭스와 메모리 패키지 테스트 장기공급계약

AI 핵심 요약beta
- 에이팩트가 19일 피델릭스와 패키지테스트 파트너십과 장기공급계약을 체결했다고 밝혔다
- 양사는 18일 협약식을 열고 물량확대 대응과 공동투자 등 생산대응력 강화를 위한 협력기반을 구축하기로 했다
- 에이팩트는 이번 계약으로 팹리스 고객 비중을 확대해 매출포트폴리오를 안정화하고 후공정 시장 입지를 강화한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 후공정 전문기업 에이팩트가 국내 메모리 팹리스 기업 피델릭스와 메모리 패키지 테스트 분야 파트너십 협약 및 장기공급계약을 체결했다고 19일 밝혔다.
에이팩트는 지난 18일 피델릭스와 협약식을 열고 피델릭스 제품의 패키지 테스트 공급 체계 안정화와 향후 물량 확대에 대응하기 위한 협력 기반을 강화하기로 했다. 이번 협약에는 장기 공급계약뿐 아니라 생산 대응력 강화를 위한 공동 투자 방안도 포함된다.
회사에 따르면 피델릭스는 DRAM 및 Flash 메모리 자체설계 역량을 보유한 국내 팹리스 반도체 기업이다. 피델릭스 측은 "이번 생산 협약은 피델릭스의 성장 기반을 강화하는 중요한 전환점"이라며 "에이팩트와의 협력을 통해 생산 안정성과 시장 대응력을 높여 나가겠다"고 밝혔다.
에이팩트는 이번 계약을 통해 안정적인 매출 기반을 확보하고 팹리스 고객 비중을 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 기존 메모리 중심의 후공정 역량을 바탕으로 고객군을 넓히며 매출 포트폴리오를 안정화한다는 전략이다.
회사 관계자는 "피델릭스와의 장기 협력은 에이팩트의 패키지 테스트 경쟁력과 생산 대응력을 인정받은 사례"라며 "팹리스 고객 확대를 통해 안정적인 매출 기반을 강화하고, 반도체 후공정 시장 내 입지를 넓혀가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com