태성 "中 자회사, 약 71억원 PCB 장비 공급 계약"

AI 핵심 요약beta
- 태성이 19일 중국 자회사 통해 71억원 PCB 장비 공급계약을 체결했다
- 본사·중국 자회사 협업으로 글로벌 고객 대응력 강화와 습식공정 장비 수주 확대에 나선다
- AI 서버·고사양 PCB 수요 증가와 천안 신공장 완공을 발판으로 국내외 시장 지배력 확대를 추진한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 태성이 중국 자회사를 통해 글로벌 PCB(인쇄회로기판) 고객사향으로 71억원 규모의 장비 공급계약을 체결했다고 19일 발혔다.
이번 계약은 본사가 장비 제작을 담당하고 중국 자회사인 'TAESUNG(Zhuhai) Technology'가 현지 고객 대응 및 사후 관리를 수행하는 방식으로 진행된다고 회사는 설명했다.
회사에 따르면 본사와 자회사 간의 협업을 통해 글로벌 고객사 대응 역량을 강화할 방침이다. 계약 상대방과 세부 공급 조건은 고객사와의 장기 협력 관계 유지 및 영업 기밀 보호를 위해 공개하지 않았다. 공급되는 설비는 PCB 제조 공정 중 식각 및 세정 등 핵심 습식공정에 적용되는 장비다. 최근 AI 서버, 고다층 PCB, FC-BGA 등 고사양 기판 수요가 증가하면서 관련 설비 투자도 확대되는 추세다.
태성은 중국 시장에서 자국 장비 및 현지 공급망 중심의 투자 기조가 강화되는 가운데 현지화 전략으로 글로벌 고객사향 수주를 이끌어냈다. 회사는 습식공정 분야에서 축적한 기술력과 납기 대응 경험을 바탕으로 국내외 시장 지배력을 확대할 계획이다.
김종학 태성 대표이사는 "이번 공급계약은 본사와 중국 자회사의 연계 생산 체계를 기반으로 글로벌 시장 대응력을 입증했다는 점에서 의미가 크다"며 "AI 서버 및 고사양 PCB 시장의 성장에 발맞춰 주력 사업 수주를 확대하는 동시에 글라스 기판과 복합동박 등 신규 사업 추진에도 속도를 높이겠다"고 밝혔다.
한편 태성이 진행 중인 천안 신공장 증설 작업은 6월 말 완공될 예정이다. 신공장 가동 시 글로벌 고객사 대응 속도 향상과 전체 장비 생산 효율성 강화를 기대하고 있다.
nylee54@newspim.com