노머스, 원헌드레드 측 명예훼손·허위사실 유포 형사 고소

AI 핵심 요약beta
- 노머스가 19일 차가원 대표·MC몽 등 원헌드레드 측 허위 주장에 대해 법적 대응 중이라고 밝혔다
- 경영권 공작·프롬 계약 불이행·선급금 반환 거절 등 의혹을 전면 부인하며 자사 계약상 권리가 침해되고 있다고 주장했다
- 노머스는 법무법인 세종을 선임해 형사 고소를 진행 중이며 허위 주장 확산에 엄정 대응하고 재판 결과로 입장을 밝히겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 노머스가 차가원 빅플래닛메이드엔터 대표, MC몽 등 원헌드레드 측 인사들이 제기한 사실과 다른 주장에 대해 법적 대응 중이라고 19일 밝혔다.
회사는 특정 외부 인사, 일부 언론사와 결탁해 경영권 관련 공작을 벌이고 있다는 주장에 대해 전혀 사실무근이라고 반박했다. 해당 인사와 일면식조차 없으며 관련 제보나 경영권 탈취를 공모한 사실도 없다고 설명했다.
또 프롬(fromm) 계약 불이행에 따른 손해배상 우려로 선급금 반환을 거절하고 있다는 주장 역시 사실과 다르다고 밝혔다. 노머스가 계약을 불이행한 사실이 전혀 없으며 최근 법원의 가처분 결정 등을 통해 이 같은 내용이 확인됐다고 강조했다.
회사에 따르면 오히려 계약된 사업권을 제3자와 추진하려는 시도가 이어지는 등 회사의 계약상 권리가 침해되고 있다는 입장이다. 권익 보호와 계약 질서 유지를 위해 필요한 법적 대응을 이어갈 방침이다.
노머스는 반복적인 허위 사실 유포에 대응하기 위해 법무법인 세종을 법률대리인으로 선임하고 정보통신망법 위반 혐의로 형사 고소를 진행했다. 향후 허위 주장 확산에 대해서도 엄중한 법적 책임을 물을 계획이다.
회사 관계자는 "모든 사실관계는 향후 법적 절차를 통해 명확히 밝혀질 것"이라며 "반복되는 언론 보도로 혼란이 가중되는 사안에 대해서는 별도의 입장 표명 대신 재판 결과로써 답하겠다"고 전했다. 이어 "아티스트와 파트너사, 팬 여러분께 신뢰받는 기업이 되기 위해 원칙과 계약에 기반한 경영을 이어가고 있다"며 "앞으로도 흔들림 없이 본업 경쟁력 강화와 건전한 사업 운영에 집중하겠다"고 덧붙였다.
nylee54@newspim.com