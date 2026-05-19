韩屋与传统文化融合 韩国咖啡店变外国游客打卡地

纽斯频通讯社首尔5月19日电 随着来韩外国游客持续增加，韩国咖啡行业正加快布局旅游消费市场，通过融合地方特色、传统文化和限定周边商品等元素推动"K-咖啡馆"成为新的旅游消费热点。

【插图=AI生成】

据旅游与休闲平台Yanolja发布的数据，今年第1季度来韩外国游客达474.3万人次，创单季度历史新高，同比增长22.6%，较2019年同期增长23.4%。同期韩国旅游总收入达到58.4亿美元，较2019年增长17.8%。

分析认为，近年来外国游客来韩消费方式已从单纯购物逐渐转向体验韩国文化与生活方式，这也带动韩国咖啡行业围绕"体验型消费"推出特色门店。

咖啡连锁品牌一帝亚近期在国立中央博物馆开设5家门店，以传统文化空间结合咖啡消费为特色。相关门店以"五个休止符"为概念，打造不同风格的休息空间，并提供韩国传统茶点和甜品。数据显示，今年5月相关门店顾客中约六分之一为外国游客，传统茶点套餐和黑芝麻蒸糕等韩式甜品销量排名靠前。

豪丽斯咖啡（HOLLYS）则在松岛开设"仁川韩屋村店"，采用韩屋瓦顶和木结构设计，强化韩国传统美学氛围。Terarosa Coffee也在庆州门店中融合韩屋建筑与当地自然景观，打造差异化消费空间。

此外，星巴克（韩国）近年来陆续推出特色门店，并在济州推出结合自然景观的主题门店，成为外国游客热门打卡地点。数据显示，今年济州地区星巴克门店通过支付宝、微信支付等方式产生的消费金额同比增长约47%。

与此同时，星巴克还扩大推出融入韩国传统文化元素的限定保温杯、马克杯以及地区限定饮品吸引外国游客消费。

韩国咖啡行业人士表示，越来越多外国游客希望在社交媒体上分享具有韩国特色的消费体验，融合韩屋、自然景观等"K文化"元素的咖啡馆正逐渐成为韩国旅游路线的重要组成部分。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社