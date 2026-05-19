82메이저, 홍콩 콘서트 전석 매진…추가 공연 확정

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 82메이저가 글로벌 콘서트에서 남다른 티켓 파워를 발휘하고 있다.

19일 소속사 그레이트엠엔터테인먼트에 따르면 그룹 82메이저는 오는 6월 27일 홍콩에서 개최되는 단독 콘서트 '비범 : 비(BE) 범' 좌석을 전석 매진시킨 가운데, 28일 추가 공연을 확정했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 82메이저 콘서트 포스터. [시진=그레이트엠엔터테인먼트] 2026.05.19 alice09@newspim.com

이번 홍콩 콘서트는 지난 15일 티켓 예매가 시작된 직후 빠르게 전석 매진을 기록하며 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 입증했다.

폭발적인 반응과 현지 팬들의 요청이 쇄도함에 따라 소속사 측은 6월 28일 공연을 하루 더 추가하기로 결정했다.

82메이저는 앞서 국내를 시작으로 일본과 유럽 5개국 투어를 성황리에 마치며 탄탄한 실력을 쌓았다. 특히 서울 공연은 물론, 유럽 투어 중 암스테르담 공연에서도 전석 매진을 기록하며 강력한 티켓 파워를 자랑한 바 있다.

이번 공연은 현지 팬들의 뜨거운 성원에 힘입어 성사된 만큼, 중국 에티튜드(팬덤명)와 더욱 가까이서 호흡하며 특별한 추억을 쌓을 전망이다.

82메이저의 중국 내 인기도 가파른 상승세를 보이고 있다. 최근 일주일 만에 중국 주요 사회관계망서비스(SNS) 채널 팔로워 수가 1만 명 이상 급증하며 매서운 기세를 보여줬다.

최근 이들은 중국 '웨이보 인터내셔널 엔터테인먼트 어워드'에서 '올해의 잠재력 해외 그룹상'을 수상하며 현지 시장에서의 영향력을 각인시켰다.

이러한 글로벌 활약은 최근 발매한 다섯 번째 미니 앨범 '필름(FEELM)'의 음반 성과로도 이어졌다.

82메이저는 전 멤버가 작사·작곡·편곡 등 앨범 전반에 직접 참여한 이번 신보로 전작을 뛰어넘는 초동 판매량을 기록하며 '커리어 하이'를 달성했다. 또한 해외 아이튠즈 차트 1위와 중국 왕이뮤직 상위권에 진입하며 '자체 제작돌'의 저력을 보여줬다.

alice09@newspim.com