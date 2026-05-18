대전사랑시민협·대전창조미술협회 맞손…"시민 문화향유 확대"

AI 핵심 요약beta
- 대전사랑시민협의회가 18일 대전창조미술협회와 문화예술 활성화 업무협약을 체결했다
- 양 기관은 인적·물적 자원 공유와 시민 참여형 문화예술 프로그램 확대에 협력하기로 했다
- 문화예술 교류·전시·공익활동 등 공동사업을 추진해 시민 문화향유 기회를 넓힐 계획이다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전사랑시민협의회가 지역 문화예술 활성화와 시민 문화향유 기회 확대를 위해 대전창조미술협회와 협력에 나선다.
대전사랑시민협의회은 대전창조미술협회와 18일 업무협약(MOU)을 체결하고 문화예술 발전과 지역사회 활성화를 위한 공동 협력체계를 구축하기로 했다고 밝혔다.
이번 협약에 따라 양 기관은 상호 신뢰를 바탕으로 인적·물적 자원을 공유하고 시민 참여형 문화예술 프로그램 확대에 힘을 모을 계획이다.
주요 협력 분야는 ▲문화예술 교류 활성화 및 정보 공유▲전시·문화행사 공동 추진▲지역사회 발전 및 문화예술 활성화를 위한 공동사업 추진▲시민 참여 확대를 위한 재능기부 및 공익활동 협력▲지역사회와 연계한 문화예술 프로그램 발굴 등이다.
남재동 대전사랑시민협의회 회장은 "이번 협약이 시민들이 문화예술을 보다 가까이에서 접할 수 있는 계기가 되길 바란다"며 "지역사회와 함께하는 다양한 문화예술 협력사업을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com