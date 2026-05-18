몬스타엑스 셔누X형원, '러브 미' 무드 티저 공개

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 몬스타엑스 셔누X형원의 새 앨범 무드 티저가 공개됐다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 17일 몬스타엑스 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 셔누X형원의 새 미니앨범 '러브 미(LOVE ME)'의 무드 티저를 게재했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 몬스타엑스 셔누X형원의 새 앨범 티저 이미지. [사진=스타쉽엔터테인먼트] 2026.05.18 alice09@newspim.com

이번 티저에는 앞서 선보인 '루징 컨트롤(Losing Control)' 콘셉트의 두 가지 버전이 담겼다. 영상 속 셔누X형원은 사과 향을 맡거나 꽃을 들고 환한 미소를 지으며 풋풋하고 설레는 분위기를 연출했고, 마치 사랑이 시작되는 순간의 감정을 표현한 듯한 두 사람의 모습이 시선을 사로잡았다.

하지만 이어진 장면에서는 분위기가 반전됐다. 전화 연결이 끊기는 듯한 사운드와 함께 '두 유 러브 미(Do You Love Me)'라는 문구로 가득 찬 공간 속에서 불안해하고 고민하는 두 사람의 모습이 담기며 궁금증을 높였다.

셔누X형원의 신보 '러브 미'는 셔누X형원 특유의 절제된 감성과 세련된 무드를 기반으로, 더욱 깊고 섬세해진 감정선을 담아낸 작품이다. 두 사람은 다양한 형태의 사랑을 이들만의 색깔로 풀어낼 예정이다.

타이틀곡 '두 유 러브 미(Do You Love Me)'는 서로의 마음을 확신하지 못한 채 밀고 당기는 감정을 그린 곡이다.

이번 앨범에는 타이틀곡을 비롯해 각자의 솔로곡 '어라운드 앤드 고(Around & Go)', '노 에어(NO AIR)'를 포함해 총 7개 트랙이 수록된다.

컴백을 앞둔 셔누X형원은 다양한 콘셉트를 연이어 공개하며 팬들의 기대감을 높이고 있다. 또한 문학동네와의 컬래버레이션 프로젝트를 통해 핀터레스트 무드보드에 책 속 문구를 접목한 온라인 전시를 선보인 바 있다.

셔누X형원의 미니 2집 '러브 미'는 오는 21일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.

alice09@newspim.com