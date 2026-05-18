김해시, 미래모빌리티 열관리 기술지원센터 준공…자동차 산업 혁신 기대

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미래차 전환 및 기업 경쟁력 확보



[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시는 한림면 명동일반산업단지 내 미래모빌리티 열관리 기술지원센터를 준공하고 시범운영 준비에 들어간다고 18일 밝혔다.

미래모빌리티 열관리 기술지원센터 전경[사진=김해시] 2026.05.18

센터는 지역 자동차 부품기업의 미래차 전환을 지원하기 위해 조성했다. 김해시 4대 첨단산업 클러스터 가운데 하나인 미래자동차 기술혁신단지에 속하며, 총사업비 45억 원을 들여 지상 1층, 연면적 1377㎡ 규모로 건립했다.

김해에는 경남에서 자동차 부품기업이 가장 많이 모여 있다. 다만 내연기관 중심 산업구조와 영세 기업 비중이 높아 미래차 시장 대응에는 한계가 있다는 지적이 제기돼 왔다.

미래차는 배터리와 모터 등 온도 변화에 민감한 부품을 핵심 동력원으로 사용하는 만큼 열관리 기술이 주행 안전성과 에너지 효율을 좌우하는 요소로 꼽힌다.

센터는 첨단 장비를 활용해 배터리 온도를 조절하는 쿨링 모듈, 차량 내 냉난방 모듈, 시스템을 제어하는 제어 모듈 등 열관리 핵심부품의 개발부터 기술 인증, 사업화까지 지원할 계획이다.

박종환 경제국장은 "열관리센터 준공은 김해시가 자동차 부품 공급지를 넘어 미래자동차 산업을 이끄는 혁신 도시로 나아가는 계기가 될 것"이라며 "지역 기업이 미래차 부품 시장에서 기술 경쟁력을 확보할 수 있도록 행정 지원을 강화하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com