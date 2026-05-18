김해시, 미래모빌리티 열관리 기술지원센터 준공…자동차 산업 혁신 기대

AI 핵심 요약beta
- 김해시가 18일 미래모빌리티 열관리 기술지원센터 준공과 시범운영 준비에 들어간다고 밝혔다
- 센터는 45억원을 들여 한림면 명동산단 내 지상1층 1377㎡ 규모로 건립해 지역 자동차 부품기업의 미래차 전환을 지원한다
- 센터는 배터리·냉난방·제어 모듈 등 열관리 핵심부품 개발부터 기술인증·사업화까지 지원해 미래차 부품 기술 경쟁력 확보를 뒷받침한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시는 한림면 명동일반산업단지 내 미래모빌리티 열관리 기술지원센터를 준공하고 시범운영 준비에 들어간다고 18일 밝혔다.
센터는 지역 자동차 부품기업의 미래차 전환을 지원하기 위해 조성했다. 김해시 4대 첨단산업 클러스터 가운데 하나인 미래자동차 기술혁신단지에 속하며, 총사업비 45억 원을 들여 지상 1층, 연면적 1377㎡ 규모로 건립했다.
김해에는 경남에서 자동차 부품기업이 가장 많이 모여 있다. 다만 내연기관 중심 산업구조와 영세 기업 비중이 높아 미래차 시장 대응에는 한계가 있다는 지적이 제기돼 왔다.
미래차는 배터리와 모터 등 온도 변화에 민감한 부품을 핵심 동력원으로 사용하는 만큼 열관리 기술이 주행 안전성과 에너지 효율을 좌우하는 요소로 꼽힌다.
센터는 첨단 장비를 활용해 배터리 온도를 조절하는 쿨링 모듈, 차량 내 냉난방 모듈, 시스템을 제어하는 제어 모듈 등 열관리 핵심부품의 개발부터 기술 인증, 사업화까지 지원할 계획이다.
박종환 경제국장은 "열관리센터 준공은 김해시가 자동차 부품 공급지를 넘어 미래자동차 산업을 이끄는 혁신 도시로 나아가는 계기가 될 것"이라며 "지역 기업이 미래차 부품 시장에서 기술 경쟁력을 확보할 수 있도록 행정 지원을 강화하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com