전재수, 해양수도완성 선대위 출범…"해양수도·세계적 항만도시로 도약"

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 더불어민주당 부산시장 후보 선거대책위원회가 해양수도 완성을 위한 시민 참여형 조직을 출범시키고 본격 선거 체제에 돌입했다.

전 후보 선대위는 18일 자신의 선거사무소에서 '해양수도완성 선거대책위원회' 발대식을 개최했다고 밝혔다. 행사에는 전 후보와 해양경제 분야 인사, 시민 등 300여 명이 참석했다.

해양수도완성 선대위는 선원, 항만 노동자, 기업인, 청년, 연구자 등 현장 주체들이 참여하는 실천 조직으로 정책 수립 과정에 현장의 의견을 반영하는 데 초점을 맞췄다.

전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 18일 오후 자신의 선거사무소에서 '해양수도완성 선거대책위원회'을 열고 인사말을 하고 있다. [사진=전재수 후보 선거사무소] 2026.05.18

전 후보는 인사말을 통해 "대한민국 1등 항만도시 부산은 바다와 항구를 지켜온 시민들의 땀방울로 이뤄낸 성과이자 자산"이라며 "부산의 미래 역시 바다에 있다"고 말했다.

그러면서 "기업과 청년이 떠나며 지역 경제가 활기를 잃었지만 이제는 악순환을 끊어내야 한다"며 "'해양수도 부산'의 완성으로 질 좋은 일자리가 넘쳐나고 전국의 기업이 모여드는 부산을 만들겠다"고 강조했다.

전 후보는 자신이 지난 대선부터 해양수도 구상이 대선 공약과 국정과제로 이어지고 있는 것을 설명했다.

그는 "장관 시절 해양수산부 부산 이전을 이끌었고, SK해운·H라인해운·HMM의 부산 이전도 확정지었다"며 "2028년 부산 해사전문법원 개청과 50조 원 규모 동남투자공사 설치 추진까지 더해져 해양 행정·금융·산업·사법 기능이 부산으로 빠르게 모여들고 있다"고 전했다.

이어 최근 부산 선사 '팬스타'가 정부의 북극항로 시범운항 사업 선사로 예비 선정된 점을 언급하며 북극항로 시대를 대비한 부산의 전략적 중요성도 짚었다.

전 후보는 "이번 선정은 세계가 주목하는 북극항로 물류를 대한민국과 부산이 선점하는 결정적 출발점이 될 것"이라고 평가했다.

또 "해양수도 부산의 약속이 이제 눈앞의 현실로 다가오고 있다"며 "이제 필요한 것은 선언이 아니라 완성"이라며 "확실한 성과와 축적된 기반을 토대로 부산을 대한민국 해양수도이자 세계적 글로벌 항만도시로 만들겠다"고 약속했다.

ndh4000@newspim.com