강성휘 목포시장 후보 "5·18 정신 계승…민주주의 공동체 실현"

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"시민 삶 최우선"

[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 제46주년 5·18 민주화운동을 맞아 강성휘 더불어민주당 목포시장 후보가 오월 정신 계승과 민주주의 공동체 실현 의지를 밝혔다.

강 후보는 18일 추모 메시지를 통해 "1980년 5월 광주에서 군부독재에 맞선 시민의 용기와 희생은 대한민국 민주주의의 뿌리"라며 "오월 영령들께 깊은 존경과 추모를 보낸다"고 말했다.

더불어민주당 목포시장 강성휘 후보가 목포역 광장에 마련된 전남 서부권(목포·무안·신안·해남) 5·18 민주화운동 희생자 분향소를 찾아 헌화하며 오월 영령을 추모하고 있다. [사진=강성휘 후보 선거사무소] 2026.05.18 ej7648@newspim.com

그는 "46년 동안 진상규명과 책임자 처벌 노력이 이어져 왔다"며 "광주와 전남 시민의 희생이 오늘의 대한민국을 만들었다"고 강조했다.

이어 "5·18은 아직 끝나지 않은 과제"라며 "헌법 전문 수록이 이뤄지지 못한 점은 무거운 현실"이라고 밝혔다.

강 후보는 "역사를 거꾸로 돌리려는 시도와의 싸움은 계속되고 있다"며 "오월 정신이 온전히 계승되는 날까지 전진하겠다"고 말했다.

또 "지난해 12월 3일 윤석열 대통령의 비상계엄과 내란 시도 속에서도 민주주의를 지켜낸 국민이 자랑스럽다"며 "민주주의는 국민의 희생과 헌신 위에 세워진 가치"라고 밝혔다.

그는 "헌정질서를 흔드는 어떠한 시도도 용납될 수 없다"며 "5·18 정신은 오늘날에도 민주주의와 국민주권을 지키는 역사적 교훈"이라고 강조했다.

강 후보는 "시민 삶을 최우선으로 하는 책임 정치로 정의와 공의가 살아있는 공동체를 만들겠다"고 밝혔다.

ej7648@newspim.com