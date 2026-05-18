이원택, '새만금 특별자치단체' 추진 선언…전북 서해안 경제동맹 본격화

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군산·김제·부안 연계한 새만금 중심 성장전략 제시

산업·물류·재생에너지 기반 아시아 거점도시 구상 강조

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 민주당 전북도지사 후보와 군산·김제·부안 지역 민주당 후보들이 18일 새만금을 중심으로 한 '새만금 특별자치단체연합' 추진을 공식 선언했다.

이원택 전북지사 후보와 김의겸·박지원 국회의원 후보, 김재준 군산시장 후보, 정성주 김제시장 후보, 권익현 부안군수 후보는 이날 전북도의회에서 공동 기자회견을 열고 군산·김제·부안을 연계한 경제동맹 구축 방안을 발표했다.

이원택 전북지사 후보와 김의겸·박지원 국회의원 후보, 김재준 군산시장, 정성주 김제시장, 권익현 부안군수 후보는 군산·김제·부안을 연계한 경제동맹 구축 방안을 발표했다.[사진=이원택 캠프]2026.05.18 lbs0964@newspim.com

이들은 "새만금이라는 거대한 공간 위에 군산·김제·부안의 잠재력을 하나로 묶는 혁신적 경제동맹인 '새만금 특별자치단체연합'을 추진하겠다"며 "새만금을 전북 미래 성장거점이자 환황해권 중심도시로 육성하겠다"고 밝혔다.

또 "군산과 김제, 부안은 산업단지와 항만·물류, 재생에너지, 광역교통망 등이 연결되며 하나의 생활권과 경제권으로 빠르게 통합되고 있다"며 "각 지역 역량을 새만금이라는 공동 비전 안에서 결집해야 할 시점"이라고 강조했다.

이들은 새만금을 중심으로 재생에너지와 RE100 산업단지, 인공지능(AI)·로봇·수소·첨단제조·데이터센터 등이 집적된 국가균형성장 핵심 거점을 구축하겠다는 구상도 제시했다.

이어 "기업 투자가 이어지고 양질의 일자리가 창출돼 청년들이 지역에서 미래를 찾을 수 있는 구조를 만들겠다"며 "새만금 성장 효과가 전북 전역으로 확산되는 경제 선순환 체계를 구축하겠다"고 밝혔다.

또 "새만금 특별자치단체연합은 행정구역 통합이 아니라 각 시군의 역사와 정체성을 유지하면서 경제 규모와 정책 실행력을 높이기 위한 전략"이라며 "기업 유치와 국가예산 확보, 교통망·산업단지·관광·재생에너지 정책 등을 공동 추진하겠다"고 설명했다.

이들은 "이재명 정부의 균형성장 전략과 전북특별자치도의 미래 비전을 연결하기 위해 중앙당과 국회, 지방정부가 함께 움직이는 민주당 원팀 체계가 필요하다"고 강조했다.

이원택 후보는 "군산·김제·부안이 함께 만들어낼 시너지로 전북의 새로운 성장 동력을 만들겠다"며 "도민들이 체감할 수 있는 성장으로 반드시 보답하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com