과천시, 취약계층 이용 시설 100개소 대상 실내공기질 무료 측정

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어린이·어르신 등 취약계층은 실내 활동 비중이 높아 공기질 관리가 특히 중요

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 관내 취약계층 이용 시설을 대상으로 실내공기질을 무료로 측정하고 맞춤형 관리 방안을 지원하는 사업을 이달 18일부터 8월까지 추진한다고 밝혔다.

과천시청 전경. [사진=과천시]

18일 시에 따르면 이번 사업은 '실내공기질 관리법'에 따른 자가측정 의무가 없는 소규모 시설 가운데, 어린이와 어르신 등 건강 취약계층이 주로 이용하는 공간의 공기질 관리를 지원하기 위해 마련됐다. 대상은 소규모 어린이집을 비롯해 장애인·노인·보육시설 등 총 100개소다.

시는 전문 측정업체를 통해 ▲미세먼지▲초미세먼지▲이산화탄소▲일산화탄소▲총부유세균▲곰팡이 등 6개 항목을 측정하고, 그 결과에 따라 실내공기질 개선 방안과 관리 요령에 대한 맞춤형 컨설팅도 함께 제공할 예정이다.

아울러 컨설팅 결과 공기질 개선이 필요한 시설에는 친환경 벽지·장판·페인트 등을 지원하는 '맑은 숨터' 사업과 연계하여 실질적인 환경 개선까지 이어갈 계획이다.

시 관계자는 "어린이와 어르신 등 취약계층은 실내 활동 비중이 높아 공기질 관리가 특히 중요하다"며 "무료 측정과 컨설팅을 통해 이용자의 건강을 보호하고 쾌적한 생활 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com