경남 함양서 화강석 실은 덤프트럭 전도…60대 운전자 사망

[함양=뉴스핌] 남경문 기자 = 18일 오전 5시49분께 경남 함양군 수동면 하교리 수동터널 인근에서 화강석을 실고 가던 덤프트럭(25t)이 전도됐다.
이 사고로 운전자 A(60대)씨가 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.
사고 이후 넘어진 트럭과 화강석 등으로 인해 2개 차로가 막혀 한때 정체 현상이 빚어지기도 했다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
news2349@newspim.com
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[함양=뉴스핌] 남경문 기자 = 18일 오전 5시49분께 경남 함양군 수동면 하교리 수동터널 인근에서 화강석을 실고 가던 덤프트럭(25t)이 전도됐다.
이 사고로 운전자 A(60대)씨가 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.
사고 이후 넘어진 트럭과 화강석 등으로 인해 2개 차로가 막혀 한때 정체 현상이 빚어지기도 했다.
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