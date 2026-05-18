화성시, 유기질비료·부숙유기질비료 구입비 일부 지원

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

농업경영체 등록 농업인·농업법인 대상…일정 앞당겨 6월부터 접수

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 농림축산부산물의 자원화와 토양환경 보전을 위해 '2027년 유기질비료 지원사업' 신청을 오는 6월부터 접수한다고 18일 밝혔다.

화성시청사 전경. [사진=화성시]

이번 사업은 농업경영체에 등록된 농업인 및 농업법인을 대상으로 하며, 유기질비료와 부숙유기질비료 구입비의 일부를 지원하여 지속 가능한 농업 환경 구축을 목적으로 한다.

특히, 올해부터는 개정된 사업 시행지침에 따라 신청 시기가 대폭 조정됐다.

기존 매년 11월경 진행되던 신청 일정을 6~7월로 앞당김으로써, 공급업체 선정 등 사전 행정절차를 조기에 마무리하고 연초 농가에 비료를 신속히 공급해 영농 편의를 높이겠다는 방침이다.

온라인 신청은 농업e지를 통해 2026년 6월 1일부터 6월 10일까지 가능하며, 이후 6월 11일부터 6월 15일까지 검토·수정·보완 기간을 거쳐 신청 내용이 확정된다.

구청 및 읍·면 방문 신청은 2026년 6월 11일부터 7월 10일까지 30일간 진행되며, 농지 소재지 관할 구청 또는 읍·면 행정복지센터 산업팀에서 신청할 수 있다.

지원 대상은 농업경영체에 등록된 농지다. 신청 농업인은 비료 종류, 신청 물량, 공급 시기, 공급 희망 업체 등을 신청서에 작성해 제출하면 된다.

다만, 신청 시 안내되는 비료 가격은 전년도 비료 정보를 기준으로 작성되는 만큼 실제 공급 시 가격은 변동될 수 있다.

사업 관련 자세한 사항은 농지 소재지 관할 구청 및 읍·면 행정복지센터 산업팀 또는 화성시 농업정책과 친환경농업팀으로 문의하면 된다.

이교열 농업정책과장은 "이번 사업이 환경 친화적인 자연순환 농업의 정착과 고품질 안전 농산물의 생산을 유도하고 지속가능한 농업발전에 기여할 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com