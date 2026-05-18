수원시, 아동 목소리로 아동학대 예방과 아동 권리 중요성 전해

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참여형 캠페인 '우리는 소중해요!' 6월 16일까지 진행

아동이 어른에게 전하고 싶은 메세지 공모

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 아동의 목소리로 아동학대 예방과 아동 권리의 중요성을 전하는 참여형 캠페인 '우리는 소중해요!'를 18일부터 6월 16일까지 진행한다고 밝혔다.

공모 포스터. [사진=수원시]

이번 캠페인은 어른의 시선이 아닌 아동의 눈높이와 언어로, 아동이 어른에게 직접 전하고 싶은 메시지를 공모하는 방식으로 운영된다.

어른의 생각이 아닌, 아동의 표현과 마음을 최대한 그대로 담은 진솔한 한마디를 응모하면 된다. 아동이 직접 응모할 수도 있다.

아동 또는 보호자가 수원시 시민소통 플랫폼 '새빛톡톡' 응모 창구에서 메시지를 작성해 캠페인에 참여할 수 있다.

접수된 메시지 중 10건을 수원시아동참여위원회가 선정한다.

메시지를 담은 플래카드를 제작해 주요 지점에 게시하고, 아동학대 예방의 날(11월 19일) 기념 캠페인 등 아동 관련 행사에 지속해서 활용할 계획이다.

수원특례시 관계자는 "이번 캠페인이 아동의 메시지를 시민과 함께 나누고 아동학대 예방에 대한 공감대를 넓히는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 아동이 존중받고 행복하게 성장할 수 있는 환경을 조성하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

수원시는 2017년 유니세프 한국위원회로부터 아동친화도시로 최초 인증을 받은 데 이어 2022년 상위 단계 인증을 받았다.

아동의 권리가 존중되는 성장 환경 조성을 위해 관련 정책을 지속 추진하고 있다.

올해 7월 상위 단계 인증 갱신을 추진하고 있다.

ssamdory75@newspim.com