전주시, 시민 AI 교육 확대…디지털 활용 격차 해소

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거점교육·찾아가는 교육·체험존 연계 운영 추진

청소년·고령층·소상공인 대상 맞춤형 AI 교육 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 시민 누구나 인공지능과 디지털 기술을 쉽고 안전하게 활용할 수 있도록 생활 밀착형 'AI디지털배움터' 운영에 나섰다.

시는 시민들의 AI·디지털 활용 격차를 줄이고 실생활 중심의 디지털 역량 강화를 위해 이달부터 오는 12월까지 다가서당 거점교육, 양 구청 AI·디지털 교육, 찾아가는 AI 교육, 기관·단체 대상 찾아가는 AI·디지털 교육 등을 추진한다고 18일 밝혔다.

전주시 거점센터인 '다가서당'에서는 오는 12월까지 상시 교육이 운영된다. 교육은 평일 오전 9시부터 정오까지, 오후 2시부터 5시까지 진행되며 5월에는 총 14개 과정이 마련됐다.

AI디지털배움터 운영 안내[사진=전주시]2026.05.18 lbs0964@newspim.com

교육 과정은 AI 입문부터 실생활 활용, 심화·창작 단계까지 체계적으로 구성됐다. 주요 프로그램은 AI 처음 배우기, AI 활용 정보검색, AI와 유튜브 활용, AI 기반 사진·영상 편집 등이다.

양 구청 정보화교육장에서도 시민 대상 AI·디지털 교육이 진행된다. 완산구청은 오전 9시30분부터 11시30분까지, 덕진구청은 오전 10시부터 정오까지 교육을 운영한다.

시는 시민 대상 찾아가는 AI 교육도 함께 추진한다. 8명 이상 소그룹이면 누구나 오는 10월까지 신청할 수 있으며, 교육은 11월까지 진행된다.

찾아가는 시민 교육은 입문·기초·생활·심화 단계별 12개 과정 중 원하는 프로그램을 선택할 수 있는 '과정선택형 AI 교육'과 AI를 활용해 글쓰기와 이미지·영상·음악 제작 등을 체험하는 '우리동네 디지털 생활 역량 교실'로 구성된다.

기관·단체 대상 찾아가는 AI·디지털 교육도 오는 11월까지 운영된다. 복지관과 돌봄센터, 주민센터, 상인회 등 9명 이상 교육 수요가 있는 기관이면 신청 가능하며, 강사와 보조강사가 현장을 방문해 맞춤형 교육을 제공한다.

교육은 청소년과 중장년층, 고령층, 장애인, 농어업인, 소상공인, 다문화가정 등 다양한 계층을 대상으로 기초·생활·심화 과정으로 운영된다.

이와 함께 다가서당 내 AI디지털체험존도 운영된다. 체험존에서는 키오스크와 AI 바둑로봇, 드론 등 다양한 디지털 기기를 직접 체험할 수 있으며, 시는 오는 7월까지 AI 돌봄로봇과 스마트 헬스기기, VR 체험기기 등을 추가 도입할 계획이다.

최현창 전주시 기획조정실장은 "AI는 시민의 일상과 생업, 학습과 행정서비스 이용을 돕는 생활 도구로 자리잡고 있다"며 "시민 누구나 AI 기술을 두려움 없이 활용할 수 있도록 교육과 체험 기회를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com