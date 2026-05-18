韩美首脑通电话聚焦半岛局势与中东问题

纽斯频通讯社首尔5月18日电 韩国总统李在明17日与美国总统特朗普通电话，就美中首脑会谈结果、韩美关系发展及地区局势等问题交换意见。

图为当地时间25日，美国总统特朗普（右）在白宫同到访的韩国总统李在明举行会谈。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

据总统府青瓦台消息，李在明当晚与特朗普进行约30分钟通话。李在明祝贺特朗普时隔9年再次对中国进行国事访问并取得成功。他说，美中关系实现稳定管理有助于印太地区及全球和平与繁荣。

特朗普向李在明介绍了美中首脑会谈成果，包括美中关系整体情况、经济与贸易协议以及半岛问题和中东局势等内容。

李在明对特朗普与中国国家主席习近平围绕半岛问题展开建设性讨论表示肯定。特朗普表示，未来美方将继续在韩美首脑紧密协调基础上，为维护半岛和平稳定发挥作用。

双方还就落实韩美首脑联合说明资料相关方案进行了讨论。该文件于去年11月正式公布，对此前韩美首脑在韩国庆州举行会谈达成的核心协议进行具体化整理。

文件内容涵盖投资、关税、安全与能源等领域，被视为推动韩美关系向技术、经济和安全复合型同盟升级的重要成果。

根据文件内容，韩国决定对美国进行3500亿美元投资；美方则在韩美原子能协定（123协定）框架内，将支持韩国民用铀浓缩与后处理程序，并认可韩国推进核动力潜艇建造计划等内容写入文件。

青瓦台表示，两国首脑一致认为该联合说明资料是提升韩美同盟层级的重要历史性协议，并同意继续推动相关协议落实。

此外，李在明还对特朗普在推动中东局势缓和方面展现的积极领导力表示肯定，希望中东地区尽快恢复和平稳定。双方同时表达了对下月举行的七国集团（G7）峰会期间再次会晤的期待。

此次通话是在韩国政府请求美方分享14日举行的美中首脑会谈结果后促成的，也是美伊爆发军事冲突后韩美首脑首次通话。

这是李在明自去年6月6日就任总统后，时隔345天再次与特朗普通话；同时也是继去年10月韩美首脑在庆州会晤后，双方时隔约200天再次直接沟通。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社