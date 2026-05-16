[부고] 고철수(금강의료재단 고운치과병원 이사장)씨 모친상

▲ 이화자(향년 87세)씨 별세, 고철수(금강의료재단 고운치과병원 이사장)·고익수(고익수 성형외과 대표원장)·고광수(금강의료재단 고운치과병원 대표원장)·고혜련(독일 하이델베르크 대학 교수)·고혜숙·고혜영(가정의학과 원장)씨 모친상
=별세: 14일
=빈소: 경남 창원시 창원경상대병원장례식장 VIP 2호실
=발인: 16일 오전 11시 30분
=장지: 창원시립상복공원. ☎ 055-214-1900
wonjc6@newspim.com
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▲ 이화자(향년 87세)씨 별세, 고철수(금강의료재단 고운치과병원 이사장)·고익수(고익수 성형외과 대표원장)·고광수(금강의료재단 고운치과병원 대표원장)·고혜련(독일 하이델베르크 대학 교수)·고혜숙·고혜영(가정의학과 원장)씨 모친상
=별세: 14일
=빈소: 경남 창원시 창원경상대병원장례식장 VIP 2호실
=발인: 16일 오전 11시 30분
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