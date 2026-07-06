[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 7월 6일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 6일 의장 업무보고와 다수 상임위 전체회의를 진행했다
- 여야 의원실은 국방AI·지방 민간위탁·청정수소·축구·중소기업 AI 전환 등 각종 세미나와 간담회를 열었다
- 민주당·국민의힘·조국혁신당·개혁신당은 최고위원회의와 기자회견, 국회수소경제포럼 간담회 등을 개최했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
09:00 의장주재 기관장 업무보고 / 국회 접견실
◆위원회
10:00 정무위원회 전체회의 / 국회 본관 604호
10:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 국회 본관 627호
14:00 국방위원회 전체회의 / 국회 본관 419호
◆의원실 세미나
09:30 유용원 의원실 등, AWC: AI War 2026: 실전이 된 전장, 대한민국 국방AI 골든타임 / 의원회관 제1소회의실
10:00 박수민 의원실 등, 지방 민간위탁 회계감독 강화를 위한 입법 토론회 / 의원회관 제3세미나실
14:00 황운하 의원실, (고덕국제신도시) 한국고속철도 KTX 경기남부역 관련 간담회 / 의원회관 제7간담회의실
14:00 백승아 의원실 등, 국민경청소통분과 현장형 국민대화 / 의원회관 제3세미나실
14:00 정연욱 의원실, 월드컵 이후, 한국 축구 살리는 골든타임: 한국 축구 긴급 토론회 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 오세희 의원실, 중소기업·소상공인 인공지능 전환 촉진법 제정을 위한 입법 간담회 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 정태호 의원실 등, 청정수소 시장의 선순환, 공급과 수요를 어떻게 함께 키울 것인가? / 의원회관 제2세미나실
◆소통관 기자회견
10:00 박태우 진보당 부대변인, [김종훈 전 울산시장 후보, 진보당 당대표 출마선언 기자회견]
10:20 차규근 의원, [현안 관련 기자회견]
10:40 신장식 의원, [IBK기업은행을 국책은행 답게! 정부기금 예치 추진 2법 발의 기자회견]
11:00 윤동준 공보기획관, [7월 2주차 국회 정례브리핑]
11:20 최혁진 의원, [더불어민주당 복당 및 현안 관련 기자회견]
11:40 정춘생 의원, [조국혁신당 전당대회 관련 기자회견]
15:00 한기호 의원, [현안 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
14:00 해공 신익희 세계여행기 출간기념식 / 국회박물관 2층
◆국민의힘
*장동혁 당대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
*정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
10:00 국가비전2050포럼 <지방 민간위탁 회계감독 강화를 위한 입법 토론회> / 의원회관 제3세미나실
◆조국혁신당
*김준형 당대표 권한대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 224호
◆개혁신당
*이준석 당대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
*천하람 원내대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
14:00 국회수소경제포럼 주최 간담회 '청정수소 시장의 선순환, 공급과 수요를 어떻게 함께 키울 것인가?' / 의원회관 제2세미나실
14:00 국방위원회 전체회의 / 국회 본관 419호
oneway@newspim.com
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