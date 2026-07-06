[오늘의 정치일정] 7월 6일(월)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 6일 메가프로젝트 점검회의를 했다
- 외교·보훈부 등은 실국장회의와 간담회를 했다
- 여야 각 당이 최고위원회의와 각종 토론회를 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
10:00 메가프로젝트 민관합동 점검회의 (청와대 본관)
<외교부>
-장관
09:30 실국장회의
11:00 한-멕시코 고위정책협의회 및 오찬
-1차관
09:30 실국장회의
-2차관
09:30 실국장회의
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
12:00 직원 소통 간담회 (정부세종청사)
14:00 감사패 수여식 (정부세종청사)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회의(국회 본관 당대표회의실)
14:00 해공 신익희 세계여행기 출간기념식(국회박물관 2층)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
-정점식원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 국가비전2050포럼 <지방 민간위탁 회계감독 강화를 위한 입법 토론회>(국회 의원회관 제3세미나실)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
<조국혁신당>
-김준형 당대표 권한대행 및 원내대표
09:30 최고위원회의(본관 224호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
-천하람 원내대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
14:00 국회수소경제포럼 주최 간담회 청정수소 시장의 선순환, 공급과 수요를 어떻게 함께 키울 것인가?(의원회관 제2세미나실)
14:00 국방위원회 전체회의(국회 본관 419호)
-이주영 정책위의장
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)