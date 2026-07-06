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2026.07.06 (월)
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[중국증시 주간 포인트] ①6월 中 CPI∙PPI, 선밸리 컨퍼런스, GPT-5.6 발표, 홍콩AI주 보호예수 물량 해제, 중국 로봇 등 기술 이벤트 개최

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AI 핵심 요약

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  • 중국 증권·경제 매체들이 6일 중국증시 주요 이벤트를 선정했다
  • 9일 CPI·PPI 등 6월 거시·금융지표 발표로 K형 물가 분화와 신용 둔화가 주목된다
  • 7~10일 선밸리 컨퍼런스와 7일 GPT-5.6 공개, 홍콩 AI·클라우드·우주·상장 이슈가 증시에 변수다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이 기사는 7월 6일 오전 00시22분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(7월6일~7월12일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △6월 CPI·PPI 발표 'K형 분화' 지속 △6월 금융 데이터, 외환보유액 발표 △빅테크 거물 참석 '선밸리 컨퍼런스' △오픈AI, GPT-5.6 정식 발표 예정 △홍콩 AI주 다수, 보호예수 물량 해제 △킹소프트, AI 제품 가격 최대 50% 인상 △중국 국내 주요 기술 관련 이벤트 △주췌3호 재발사 등 中 우주굴기 관련 이슈 △SK하이닉스, 미국 ADR 나스닥 상장 △입신정밀, 16년만에 A+H주로 재탄생 △MLCC 선도기업 '삼환그룹', 홍콩 상장 △친환경 건강 간식 개발 '치윈산', 홍콩 상장 △A주 거래제도 개편, ST 가격제한폭 10%로 확대 등을 꼽았다. 

◆ 中 6월 거시경제 및 금융지표 발표

1. 6월 CPI·PPI 발표 'K형 분화' 지속

9일 중국 국가통계국은 6월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI) 데이터를 공개한다.

절상증권(浙商證券) 리차오(李超) 수석 이코노미스트는 6월에도 가격의 'K형 분화'가 지속되며 공업품 가격이 소비재보다 강할 것으로 예상하고 있다. 6월 CPI는 전년 동기 대비 1.1% 상승으로 전달과 비교해 0.1%p 하락하고, PPI는 4.1% 상승으로 전월 대비 0.2%p 상승할 것으로 전망했다.

[사진 = 국가통계국] 중국 월간 소비자물가지수(CPI) 증가율 추이. 파란색 선은 전년동기대비, 노란색 선은 전월대비 증가율을 나타냄.
[사진 = 국가통계국] 중국 월간 생산자물가지수(PPI) 증가율 추이. 파란색 선은 전년동기대비, 노란색 선은 전월대비 증가율을 나타냄.

2. 6월 금융 데이터, 외환보유액 발표

① 7일에는 중국의 6월 외환보유액이 발표된다. 중국 중앙은행은 이미 19개월 연속 금을 매입하고 있다.

② 중국 중앙은행인 인민은행이 매달 9~15일 사이에 비정기적으로 발표하는 '3대 금융지표' 의 6월 수치도 금주 공개된다.

3대 금융지표는 △위안화 대출 증가액 △포괄적 유동성 지표인 사회융자총액(TSF, 은행의 '간접 융자'와 채권 및 주식시장의 '직접 융자'를 포함하는 것으로 금융시장이 제공하는 신규 융자 총액을 일컬음) △시중통화량을 보여주는 광의통화(M2) 잔액을 지칭한다.

절상증권(浙商證券)은 6월 금융 데이터에 있어 신용 확장과 자금 회전 속도가 둔화될 것으로 전망했다.

◆ 글로벌 기술 기업 이슈

1. 빅테크 거물 참석 '선밸리 컨퍼런스'  

미국 투자은행(IB) 앨런 앤 컴퍼니가 1983년부터 매년 7월 개최하고 있는 비공개 행사 '선밸리 컨퍼런스'가 7월 7~10일(현지시간) 미국 아이다호 선밸리에서 개최된다.

'억만장자 여름 캠프'로 불리는 이 행사에는 기술·미디어·AI 분야 최고 경영진이 모여 비공개 논의와 거래 협상을 진행한다.

참석자에는 팀 쿡, 제프 베이조스, 마크 저커버그, 샘 올트먼 등이 포함되며, 디즈니 신임 CEO 다마로와 애플 차기 수장 존 터너스도 처음 참석한다. 반면 일론 머스크와 엔비디아 젠슨 황 CEO는 불참한다. 한국에서는 이재용 삼성전자 회장이 참석할 예정이다.

2. 오픈AI, GPT-5.6 정식 발표 예정

미국 AI 기업 오픈AI(OpenAI)가 7일 'GPT-5.6'을 발표할 계획이다. 앤트로픽(Anthropic) AI 모델 클로드 페이블 5(Claude Fable 5)의 사용 한도 정책이 만료되는 시점과 맞물려 공개된다는 점에서 주목된다. 

GPT-5.6은 쏠(Sol), 테라(Terra), 루나(Luna) 세 가지 서브 모델을 포함하며, 새로운 '속도 다이얼' 기능을 도입했다.

내부 테스트 결과에 따르면 'GPT-5.6'은 처리 효율과 응답 속도에서 '페이블5'를 앞서는 성능을 보였으며, 가격 경쟁력도 더욱 뛰어난 것으로 나타났다. 특히 Sol Ultra 모델은 보다 낮은 가격으로 Fable 5와 비슷한 성능을 제공할 것으로 기대된다.

3. 홍콩 AI주 다수, 보호예수 물량 해제

중국 AI 대형언어모델(LLM) 기업 즈푸AI(智譜華章∙Z.AI 2513.HK)와 미니맥스(稀宇科技∙ MiniMax 0100.HK)는 7월 8일부터 9일까지 홍콩증시 상장 이후 첫 번째 보호예수(락업) 물량 해제를 맞이한다. 두 기업의 해제 예정 시가총액은 850억 홍콩달러 이상에 이를 것으로 예상된다.

특히 미니맥스의 보호예수 물량 해제 규모가 매우 크다. 해제 대상 주식은 전체 발행주식의 34~63%를 차지한다.

모건스탠리는 앞서 두 기업 모두 유통주식 수가 매우 적어 유동성 프리미엄이 크게 반영된 상태라고 평했다. 보호예수 해제 이후에는 수급 구조가 상장 이후 처음으로 역전되면서, 주가에 반영된 희소성 프리미엄이 상당한 시험대에 오를 것으로 예상했다.

중국 AI 칩 기업 일루바타 코어엑스(天數智芯∙톈수즈신∙ILuvatar coreX 9903.HK)​의 홍콩증시 상장 이후 첫 번째 기초투자자 보호예수 물량 또한 7월 8일 전후 만료될 예정이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 즈푸AI(2513.HK), 미니맥스(0100.HK), 일루바타 코어엑스(9903.HK)​

[사진 = 웨이보] 2026년 1월 8일 홍콩증권거래소에 상장한 즈푸AI(智譜華章Z.AI 2513.HK).

4. 킹소프트, AI 제품 가격 최대 50% 인상

클라우드 서비스 사업을 전담하고 있는 킹소프트클라우드(金山雲·KINGSOFT CLOUD 3896.HK)가 AI 연산 관련 제품과 서비스의 가격을 약 15~50% 인상한다고 발표했다.

새로운 가격은 2026년 7월 12일 00시(베이징 시간)부터 적용된다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 킹소프트클라우드(3896.HK)

 

 

pxx17@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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